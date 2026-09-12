به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی معابر استان هرمزگان، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور استان هرمزگان دریافت کردم، در این ساعت و لحظه ترافیک در تمامی معابر هم درونشهری و هم برونشهری روان و آرام است.
وی افزود: به ویژه در شهر بندرعباس ترافیک در تمامی معابر در جریان و روان است و گره ترافیکی گزارش نشده است. در سایر شهرهای استان نیز ترافیک روان بوده و هیچگونه گره ترافیکی در معابر گزارش نشده است.
رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به نزدیک شدن به مهرماه، بیان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۲ روز دیگر مدارس بازگشایی خواهد شد و انتظار داریم مسئولان در خصوص آرامسازی مقابل مدارس و خطکشی گذر عابر پیاده، به ویژه مقابل مدارس اقدامات لازم را انجام دهند.
حیدری، ادامه داد: سرویسهای مدارس که قرار است نسبت به جابهجایی دانشآموزان اقدام کنند نیز باید آماده باشند تا در روزهای اول مهر با ترافیکهای سنگین به ویژه در شهر بندرعباس مواجه نشویم.
وی گفت: این موضوع به ویژه در شرق شهر بندرعباس اهمیت دارد، چرا که مدارس در یک جا تجمیع شدهاند.
رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین به خانوادهها، توصیه کرد: خانوادههای محترم به ویژه در روزهای باقیمانده تا بازگشایی مدارس مراقب دانشآموزان به ویژه نوجوانان و جوانانی که سوار موتورسیکلت میشوند، باشند تا خدای نکرده آسیبی نبینند و از حضور در مدرسه باز نمانند و گرفتار نشوند.
حیدری، خاطرنشان کرد: متأسفانه در هفته گذشته چندین مورد تصادف موتورسیکلت نوجوانان و جوانان داشتیم که موجب آسیبدیدگی و شکستگی دست و پا شده است.
وی افزود: این حوادث خانوادهها و دانشآموزان را گرفتار میکند و امیدواریم مردم رعایت کنند.
رئیس پلیس راهور هرمزگان، تأکید کرد: پلیس تمامقد در میدان است و امیدواریم مردم نیز همکاری داشته باشند تا بتوانیم تصادفات را کنترل و مهار کنیم.
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