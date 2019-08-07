جایگزینی فضای مجازی بجای فرهنگ شفاهی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صابونچی رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور در آئین اختتامیه جشنواره کشوری سفیران بشردوستی که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی برگزار شد با تبریک روز خبرنگار گفت: ۱۷ مردادماه روز خبرنگار است که این حرفه ارتباط معناداری با فناوری بیانی و زبانی دارد و بسیار شبیه به حرفه سخنوران بشردوست است.



رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور اظهار کرد: جامعه ما فرهنگ شفاهی قوی دارد و اصولا ایرانیان اهل مکتوب کردن نیستند اما متاسفانه این فرهنگ شفاهی طی سال های قبل تضعیف شده و به سمت مینیمالیستی و فضای مجازی رفته است.



صابونچی تصریح کرد: متاسفانه حتی نوجوانان اشعار شاعران پرآوازه ایران را نیز نمی شناسند و اگر این مهارت ها فراموش شود در سخنوری و انتقال پیام به مخاطب نیز دچار مشکل می شویم.



وی افزود: یکی از اشکالاتی که موجب می شود به نتیجه مطلوب نرسیم این است که نمی توانیم پیوست ارتباطی خوبی برقرار کرده و پیام خود را به مخاطب منتقل کنیم.



رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور تصریح کرد: اهمیت چگونه صحبت کردن در مذاکره، گفتگو و انتقال پیام هایی است که نیاز به مهارت دارد و نحوه سخن گفتن از مباحث بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



وی اضافه کرد: این که بتوانیم بر اساس شرایط و مخاطبین صحبت کنیم مهارت هایی است که باید به آن اهمیت داد و این امر به ما کمک می کند تا از دانش خود در فن سخنوری استفاده کنیم.



صابونچی ادامه داد: گاهی می توانیم در برقراری ارتباط از ارتباطات غیرکلامی بهره گیریم که این موضوع نیز نیاز به مهارت دارد لذا موضوع جشنواره بشردوستی، دارای اهمیت زیادی است و این کار باید با کسب تجربه از این دوره و با جدیت بیشتری در طول سال های آینده اجرا شود.



وی افزود: اگر فرهنگ گفتگو و مذاکره را بیشتر تعمیم دهیم قطعا بسیاری از مشکلات حل می شود و بسیاری از مسائل و نزاع های موجود روزمره ناشی از این است که وقتی برای گفتگو با هم نداریم.



رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور گفت: وقتی آمار نزاع های روزمره در کشور تا این حد زیاد شده جای نگرانی دارد و این نزاع ها در واقع سوء تفاهم است که اگر درست صحبت کردن بایکدیگر را یاد بگیریم این مسائل ایجاد نمی شود.



صابونچی بیان کرد: جوانان جمعیت هلال احمر می توانند به ما کمک کنند تا فرهنگ سخنوری را در جامعه نهادینه کرده و با دانش و تجربه ای که کسب کرده اند در این مسیر گام های موثری برداریم.