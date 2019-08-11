به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی مرکزی چین (CCTV)، طوفان «لکیما» در استان چجیانگ تا امروز یکشنبه منجر به جان باختن ۳۲ نفر و ناپدید شدن ده ها نفر دیگر شد.

توفان استوایی لکیما از چند روز پیش در اقیانوس آرام آغاز شد و دیروز شنبه به ساحل شرق چین رسیده بود.

چین نهمین بار است که در سال جاری میلادی شاهد طوفان‌های سهمگین است.

بالغ بر ۳ میلیون نفر از این طوفان آسیب دیده‌اند، از این تعداد ۷۵۲ هزار در استان چجیانگ و ۲۵۳ هزار نفر دیگر نیز در استان شانگهای به نقاط امن و پناهگاه‌ها منتقل شده اند.

انتظار می‌رود طوفان سهمگین لکیما در شرق چین که با بارش عظیم باران همراه بود، به استان‌های فوجیان، آن‌هوئی و شانگهای نیز برسد.