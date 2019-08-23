آزادسازی خان شیخون؛ پیروزی راهبردی برای پایان اشغال ادلب

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-امیر حسین رجبی معمار: دوشنبه ۲۸ مردادماه بود که رسانه ها خبر ورود نخستین یگان های ارتش سوریه را به شهرک خان شیخون در جنوب استان ادلب و شمال استان حماه منتشر کردند.

رزمندگان سوری موفق شدند خطوط استقرار تروریست های جبهه النصره را از سمت شهرک "مدایا" درهم بشکنند وبلندی های پیرامون خان شیخون را آزاد کرده و پس از پنج سال این منطقه را از اشغال تکفیری ها خارج کنند.

آزادسازی خان شیخون را باید یک نقطه عطف مهم برای ورود به استان ادلب و نبرد سرنوشت ساز جهت پایان بخشیدن به اشغال این استان به شمار آورد. بازپس گیری خان شیخون دارای اهمیت نظامی و سیاسی فراوانی است. در ادامه تلاش می کنیم پیامدهای این پیروزی بزرگ را بیشتر بررسی کنیم.

اهمیت نظامی-راهبردی خان شیخون

خان شیخون به عنوان دروازه ورودی مناطق شمالی استان حماه به شمار می آید. طی پنج سال گذشته این شهر همواره یکی از پایگاه های مهم گروه های تروریستی و حلقه اتصال لجستیکی و پشتیبانی آنها بود که با در اختیار داشتن این منطقه می توانستند روستاها و شهرهای قوس شمالی استان حماه را تهدید کرده و مورد اصابت حملات خمپاره ای و توپخانه ای خود قرار دهند.

در اختیار داشتن خان شیخون این امکان را برای ارتش سوریه فراهم می کند تا منطقه موسوم به "مثلث مرگ" یعنی شهرک های "الزکاه"، "اللطامنه" و "کفرزیتا" را نیز آزاد کرده و تروریست ها را وادار به عقب نشینی از این مناطق نماید. این شهرک همچنین استحکامات دفاعی فراوانی داشت و تروریست ها حساب ویژه ای روی آن باز کرده بودند. حالا با سقوط آن و فاصله اندک اش با شهر "معره النعمان" به عنوان حلقه اتصال مسیرهای بین المللی سوریه، راه حرکت به سمت شمال برای ارتش هموارتر خواهد شد.

از سوی دیگر با محاصره تروریست ها در مناطق شمالی استان حماه، آنها تنها دو راه پیش رو خواهند داشت یا به ناگزیر تا آخرین نفر می جنگند و کشته می شوند و یا مانند گذشته دست به دامان ترکیه خواهند شد و به استان ادلب می گریزند که در هر دو صورت ریف شمالی حماه به صورت کامل آزاد می شود.

خان شیخون بر راه های مواصلاتی روستاها و شهرک های غرب، شرق و شمال ادلب مشرف است و از آن مهم تر، فتح خان شیخون گامی بزرگ در راستای آزادی بزرگراه اصلی میان حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه و دمشق به عنوان پایتخت سیاسی این کشور محسوب می شود.

اهمیت سیاسی-دیپلماتیک خان شیخون

پس از مدتی آرامش و سکون در جبهه های نبرد سوریه، عملیات در جنوب استان ادلب و شمال استان حماه که پیش درآمد پاکسازی نهایی آخرین استان تحت اشغال تروریست ها یعنی ادلب به شمار می آید از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد. شروع این عملیات که تا به امروز طبق برنامه و گام به گام پیش رفته نشان می دهد که تصمیم دمشق به آزادسازی تمامی خاک سوریه جدی است و هیچ طرفی نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.

ابومحمد الجولانی فرمانده تروریست های جبهه النصره که دلگرم به پشتیبانی همه جانبه ترکیه بود یک روز پس از سیزدهمین دور نشست آستانه و در شرایطی که دولت سوریه، معارضان و کشورهای ضامن بر سر آتش بس ادلب به توافق رسیدند اعلام کرد که به چنین آتش بسی پایبند نیست و عملیات ارتش سوریه نیز درست پس از این اظهارنظر شروع شد. این امر به روشنی نشان داد که دوره حمایت از تروریست ها گذشته و آنان محکوم به نابودی هستند.

همچنین بمباران کاروان نظامی ارتش ترکیه که به کمک تروریست ها می شتافت توسط جنگنده های نیروی هوایی سوریه حاکی از تغییر محسوس شرایط در شمال سوریه و ناتوانی ترکیه برای کمک رسانی به نیروهای نیابتی اش در این منطقه است. در این رابطه اعتراض های آنکارا به مسکو نیز نتیجه ای دربرنداشت.

همچنین نباید تاثیر روانی ناشی از تلفات سنگین تروریست ها را نیز نادیده انگاشت. جبهه النصره امید فراوانی به مانور تبلیغاتی خود درباره ی مقاومت در خان شیخون بسته بود در حالی که سقوط آسان این منطقه پوچی توان رهبری و نظامی این گروه را عیان ساخت و کار آنها را برای عضوگیری و بسیج نیروهایشان در ادامه ی نبردهای شمال سوریه سخت تر کرد.

نتیجه گیری

آزادسازی شهرک راهبردی خان شیخون هم اهمیت نظامی داشت و هم سیاسی و صد البته ارزش اقتصادی راه اندازی دوباره جاده ی بین المللی دمشق-حلب را نیز نباید از نظر دور داشت.

با پاکسازی شمال حماه و جنوب ادلب و حرکت ارتش به سمت شمال، جنگ داخلی سوریه به روزهای سرنوشت سازی نزدیک خواهد شد و این امر جنب و جوش نیروهای درگیر داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای را بیشتر خواهد کرد. به ویژه ترکیه که در این میان نگران از بین رفتن نیروهای مزدورش در سوریه و آینده ی استان ادلب است.

به هر روی عزم دولت دمشق برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی و آزادی وجب به وجب خاک سوریه جزم است و ایران و روسیه نیز به عنوان هم پیمانان این کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند.

به نظر می رسد تروریست ها توان ایستادگی نظامی در برابر نیروهای سوری را ندارند و بنابراین بار دیگر شاهد تلاش های آنان از طریق ترکیه برای برقراری آتش بس و نجات تروریست ها خواهیم بود.