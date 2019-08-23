رویکرد ائمه جمعه در برابر دولت باید حمایتی و انتقادی باشد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبریک فرارسیدن هفته دولت و اشاره به دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب به همین مناسبت در هفته جاری اظهار داشت: در این دیدار رهبر فرزانه انقلاب دوران مسئولیت را یک رزق الهی برای خدمت به مردم دانستند.

وی با اشاره به گوشه هایی از سخنان رهبرمعظم انقلاب در این دیدار افزود: اقتصاد و فرهنگ دو مسئله مهم مد نظر رهبری که دولت باید در اولویت کار کشور قرار دهند.

امتم جمعه گناوه گفت: از نکات مهم سخنان رهبری در این دیدار توجه به تولید داخلی است که بر اساس نگاه راهبری ایشان به اقتصاد مقاومتی مطالبات خویش را در چهار مورد از دولت خواسته است.

وی بیان کرد: اقتدار نظام بانکی، جلوگیری از واردات بی رویه، اصلاح خصوصی سازی، ارزش پول ملی چهار مطالبه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی از دولت بود.

رکنی حسینی با اشاره به چگونگی تعامل و رویکرد ائمه جمعه در رابطه با دولت ها و دولت‌مردان تصریح کرد: رویکرد تقابلی و ایستادن در برابر دولت ها یکی از رویکردها است که این رویکرد بر خلاف منش و رویکرد رهبری است که با دولت تقابلی باشد.

وی اضافه کرد: رویکرد دوم می‌تواند رویکرد حمایتی مطلق باشد که این رویکرد نیز در قاموس نظام اسلامی ما نمی‌گنجد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: رویکرد حمایت انتقادی رویکردی که در عین حال که ائمه جمعه از دولت حمایت می کنند ازدولت انتقاد نیز داشته باشند و مبنادی این رویکرد رهبری نیز همین روش است و رویکرد ائمه جمعه در رابطه با دولت باید اینگونه باشد.

رکنی حسینی با اشاره به آزاد کردن کشتی نفتی گریس یک جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای انگلیسی گفت: دولت انگلیس با تحریک آمریکا به بهانه انتقال نفت به سوریه نفتکش کشورمان را توقیف کرد ولی قطعا این اشتباه بزرگی برای دولت انگلیس بود.

وی گفت: دشمنان تصور می کردند که با این کار کشور ما را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود می کنند ولی با مقابله به مثل و توقیف نفتکش انگلیس با شجاعت و دلاورمردی نیروهای سپاه و نیروهای دریایی جمهوری اسلامی اقتدار کشورمان برای همه دشمنان ثابت شد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های باشکوه در دهه امامت و ولایت درگناوه خاطرنشان کرد: در دهه امامت و ولایت شهر گناوه به همت عاشقان و دلدادگان آن ائمه (ع) یکپارچه مزین به نام و معطر به عطر وجود امیرالمونین علی (ع) شد و این نعمت بزرگی است که در سایه نظام مقدس اسلامی میسر شده است.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: از همه مردم ولایتمدار و متدین ، گروه ها ، اقشار ، هیات ها ف نیروهای نظامی،انتظامی ،نهادها و دستگاه های مختلف که در برگزاری آیین های ویژه این دهه تلاش و همکاری کردند تقدیر و تشکر می کنم.