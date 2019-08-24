نحوه اخذ معافیت پزشکی برای مشمولان خارج از کشور

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص روند رسیدگی به معافیت پزشکی مشمولین خارج از کشور چگونه است؟ گفت: مشمولین خارج از کشور باید ۱۰ مرحله برای اخذ معافیت پزشکی انجام دهند.

وی افزود: مرحله اول مراجعه مشمول به نمایندگی جمهوری اسلامی در محل اقامت و تکمیل برگه رسیدگی به وضعیت پزشکی است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: ارائه مدارک مستند در خصوص بیماری که به تأیید مراکز درمانی معتبر رسیده باشد مرحله دوم است. تأیید مدارک توسط مسئول نمایندگی و ارسال آن به نمایندگی مجری معاینات پزشکی که فعلا در شهرهای مونیخ کشور آلمان، دبی کشور امارات و پکن کشور چین وجود دارد.

سردار کمالی ادامه داد: مرحله سوم اجرای مدارک به پزشک معاین معتمد توسط نمایندگی مجری معاینات است و مرحله چهارم دعوت مشمول به نمایندگی مجری معاینات پزشکی می باشد.

وی افزود: انجام معاینه توسط پزشک معاین معتمد و اعلام نظر نهایی و همچنین بررسی نظریه و تأیید مدارک پزشکی توسط مسئول نمایندگی مجری معاینات پزشکی از دیگر مراحل هستند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ارسال مدارک به وزارت امور خارجه، ارسال مدارک توسط وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی ازدیگر مراحل معافیت پزشکی برای مشمولان خارج از کشور است.

سردار کمالی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی مدارک در شورای پزشکی و صدور رأی و همچنین اعلام رأی به وزارت امور خارجه پایان کار درخواست معاینات پزشکی برای مشمولان خارج از کشور است.