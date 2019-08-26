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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

در شروع معاملات بازارهای جهان

افزایش ریسک رکود باعث سقوط قیمت نفت شد

افزایش ریسک رکود باعث سقوط قیمت نفت شد

پس از این که بالا رفتن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا باعث شد اعتماد به نفس از اقتصاد جهان گرفته شود، قیمت‌های نفت به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۲ هفته اخیر، سقوط کردند.  

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از این که بالا رفتن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا باعث شد اعتماد به نفس از اقتصاد جهان گرفته شود، قیمت‌های نفت به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۲ هفته اخیر، سقوط کردند.  

تا ساعت ۹.۵۹ به وقت تهران، قیمت‌پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۶۳ سنت یا ۱.۱ درصد سقوط کرد و به ۵۸.۷۱ دلار رسید، که پایین‌ترین سطح آن از ۱۵ آگوست تا کنون است.  

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۳ درصد سقوط کرد و به ۵۳.۴۹ دلار رسید، که پایین‌ترین سطح آن از ۹ آگوست تا کنون است.  

نگرانی در مورد کند شدن اقتصادهای جهان با افزایش تنش‌های تجاری بین ۲ اقتصاد بزرگ دنبا و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت‌ها را پایین آورده است.  

وزارت تجارت چین هفته گذشته اعلام کرد که تعرفه‌های اضافی ۵ تا ۱۰ درصدی بر ۵۰۷۸ محصول وارداتی از آمریکا اعمال کرده است.  

رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم در پاسخ به این اقدام، تعرفه واردات کل کالاهای چینی را ۵ درصد افزایش داد.

کد مطلب 4702225

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