ارسال بیش از ۲۸ هزار نشریه به یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی (تیتر ۱۱) با حضور معاونان فرهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت امروز برگزار شد.

محمدهادی عسگری مدیرکل فرهنگی وزارت علوم در این مراسم گفت: ۲۸ هزار و ۲۴۹ اثر به دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی ارسال شد. ۳۲۷۹ نشریه ثبت شد.

وی ادامه داد: ۲۰ هزار و ۶۲۷ در بخش آثار قرار داشت. یک هزار و ۵۶۹ اثر در بخش ویژه، ۳۰۲ اثر در بخش مجازی و دو هزار و ۴۷۲ اثر در بخش نویسندگان بود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم یادآور شد: این نشریات در سه مرحله داوری شدند.

وی افزود: ما امیدواریم فعالیت دانشجویان در نشریات به توسعه و اعتلای دانشگاه ها منجر شود.