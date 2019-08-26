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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

ارسال بیش از ۲۸ هزار نشریه به یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی

ارسال بیش از ۲۸ هزار نشریه به یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: ۲۸ هزار و ۲۴۹ اثر به دبیرخانه جشنواره سراسری نشریات دانشجویی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی (تیتر ۱۱) با حضور معاونان فرهنگی وزارت علوم و وزارت بهداشت امروز برگزار شد.

محمدهادی عسگری مدیرکل فرهنگی وزارت علوم در این مراسم گفت: ۲۸ هزار و ۲۴۹ اثر به دبیرخانه جشنواره نشریات دانشجویی ارسال شد. ۳۲۷۹ نشریه ثبت شد.

وی ادامه داد: ۲۰ هزار و ۶۲۷ در بخش آثار قرار داشت. یک هزار و ۵۶۹ اثر در بخش ویژه، ۳۰۲ اثر در بخش مجازی و دو هزار و ۴۷۲ اثر در بخش نویسندگان بود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم یادآور شد: این نشریات در سه مرحله داوری شدند.

وی افزود: ما امیدواریم فعالیت دانشجویان در نشریات به توسعه و اعتلای دانشگاه ها منجر شود.

کد مطلب 4702288
زهرا سیفی

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