به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، تجهیزات تصویربرداری از بدن نیازمند فناوری‌های پیچیده‌ای بوده که تولید آن ها نیازمند دانش فنی‌ و زیرساخت‌های ویژه‌ای هستند. یک شرکت ایرانی دستگاه تصویربرداری PET و HiReSPECT را تولید و به بازار عرضه کرده است.

تاکنون دستگاه PET در آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج‌فارس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نصب و راه‌اندازی شده است. دستگاه HiReSPECT نیز در سازمان انرژی اتمی، آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج‌فارس مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

دکتر ساناز کاویانی مدیر پروژه این دو دستگاه گفت: بعد از ساخت و فروش دستگاه PET به دنبال توسعه بیشتر و ارائه نوآوری در این دستگاه هستیم تا نسخه‌های جدیدتری از آن را تولید کنیم. به ویژه در بخش نرم‌افزار فضای توسعه‌ای زیادی وجود دارد. به طور همزمان در حال طی مراحل اولیه برای تسهیل فرآیند صادرات هستیم که در حال حاضر گرفتن CE اولین اولویت ما است تا بتوانیم وارد حوزه صادرات نیز شویم.

کاویانی درباره دیگر محصولات این شرکت خاطر نشان کرد: علاوه بر دستگاه‌های PET و HiReSPECT که برای تصویربرداری از مدل‌های حیوانی ساخته شده، دستگاه برای تصویربرداری انسانی نیز ساخته‌ایم، این دستگاه که یک ابزار تصویربرداری اختصاصی از قلب، با نام تجاری ProSPECT، یک سیستم تصویربرداری پزشکی هسته‌ای بود که برای تصویربرداری توموگرافیک از قلب، مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در بیمارستان امام خمینی نصب و راه‌اندازی شده است.

سال گذشته این شرکت موفق به ثبت پتنتی در دفتر اختراعات آمریکا (USPTO) شده است، پیش از این، در سال ۲۰۱۳ پتنت دیگری توسط این شرکت در USPTO ثبت شده بود. دکتر کاویانی از ۴ پتنت دیگر این شرکت نام برد که در حال طی مراحل ثبت در USPTO است.