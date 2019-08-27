به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بانوان در رشته PES۲۰۱۹ و FIFA۲۰۱۹ به دلیل به حدنصاب نرسیدن شرکت کنندگان لغو شده بود. اما با درخواست ثبت‌نام کنندگان و دستور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مسابقات این دو رشته در حوزه بانوان در هم ادغام شده و در رشته FIFA۲۰۱۹ و روی کنسول PS۴، در روز پایانی مسابقات برگزار می‌شود.

سهمیه بانوانی که در رشته FIFA۲۰۱۹ روی کنسول XBOX۳۶۰ یا رشته PES۲۰۱۹ ثبت‌نام کرده بودند، به این رشته منتقل می‌شود.

مسابقات بانوان قرار است روز جمعه هشتم شهریورماه راس ساعت ۱۲ برگزار شده و نفرات اول تا سوم به ترتیب، ۲ میلیون، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایزه می‌گیرند.

همچنین مسابقات ویژه بازی‌سازها و استارتاپ‌ها روز جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح و مسابقات ویژه استریمرها روز جمعه ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد.

براساس اعلام ستاد برگزاری، مسابقات به صورت تک‌بازی و تک حذفی برگزار می‌شود.