خدمات رسانی ۶۲۰۰گروه جهادی در سیل جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی پنجشنبه در جمع جهادگران استان فارس تاکید کرد: تفکر جهادی فرای نگاه های سیاسی در کشور است و این تفکر هیچ نزدیکی به تفکر های سیاسی در کشور ندارد و هیچ کس حق تصدی بر گروه های جهادی ندارد.

وی در خصوص گروه های جهادی نیز بیان کرد: رهبر معظم انقلاب گروه های سازندگی را در میان بسیج واقع کردند تا در میان گروه های سیاسی قرار نگیرد .

زهرایی ادامه داد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری فعالیت های جهادگران باید هم دارای کیفیت باشد و هم کمیت فعالیت های جهادگران مناسب خدمات ارائه شده باید باشد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به جایگاه جهادگران تصریح کرد: گروه های جهادی نقش ویژه ای در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند زیرا گروه های جهادی کارگران علمی کشور اند.

او افزود: قرارگاه سازندگی صداوسیما تشکیل شده و فعالیت های قرارگاه های سازندگی در کشور قرار است توسط رسانه ملی نمود داشته باشد.

رییس سازمان بسیج جهادسازندگی کشور اظهار کرد: ١٠٠ هزار نفر در قالب شش هزار و ٢٠٠ گروه جهادی در سیل استان های جنوبی خدمت رسانی به مردم را در دستور کار قرار دادند و به مردم خدمت کردند.

زهرایی در پایان تصریح کرد: یکی از برنامه های که در جهادسازندگی پیاده سازی شده جذب افراد مختلف به گروه های جهادی و انتصاب مسئولین جهادسازندگی از میان جهادگران است.