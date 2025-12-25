سازماندهی بیش از ۳۰ هزار رزمنده جهادی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن صنعت‌کاران پیش از ظهر پنجشنبه در اجتماع فعالان جهادی هرمزگان با اشاره به لزوم طراحی و آماده‌سازی تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر گروه‌های جهادی اظهار کرد: برای رسیدن به عملیات‌های جهادی اثربخش، باید پهنه‌های جغرافیایی و قرارگاه‌های جهادی به‌صورت تخصصی طراحی و سازماندهی شوند.

وی افزود: سازماندهی بیش از ۳۰ هزار رزمنده جهادی در این گستره جغرافیایی، نیازمند توسعه صحنه عملیات جهادی و نگاه تخصصی به این حوزه است تا بتوان پاسخگوی نیازهای مردم در بخش‌های مختلف بود.

ایجاد سه قرارگاه منطقه‌ای سازندگی در استان

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) با اشاره به تأکید استاندار بر میزبانی از گروه‌های جهادی در ایام نوروز گفت: استان باید ظرفیت لازم برای حضور گروه‌های جهادی سایر استان‌ها را فراهم کند و هم‌زمان نقش‌آفرینی مؤثر خود را در سطح ملی نیز افزایش دهد.

او خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان از سراسر کشور در مناطق مختلف حضور داشتند، امروز نیز در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و جهادی چنین نگاهی یک ضرورت است و بر همین اساس، ایجاد سه قرارگاه منطقه‌ای برای فعالیت‌های جهادی در استان پیش‌بینی شده است.

فرهنگ جهادی؛ خدمت به مردم به‌عنوان عبادت

سرهنگ صنعت‌کاران با تأکید بر اینکه بسیاری از فعالیت‌های جهادی بدون دریافت حقوق و امکانات خاص انجام می‌شود، تصریح کرد: این اقدامات برگرفته از نرم‌افزارهای تخصصی انقلاب اسلامی و مبتنی بر ایدئولوژی الهی است؛ جایی که خدمت به مردم بالاترین عبادت و کاهش آلام جامعه یک فریضه دینی محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز در بسیاری از حوادث و مناطق محروم، پیش از حضور دستگاه‌های رسمی، این گروه‌های جهادی و بسیجی هستند که در میدان حاضر می‌شوند و همین روحیه جهادی به کارها برکت می‌دهد.

تقدیر از نقش بسیج و سردار زهرایی در تحول جهادی

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) با قدردانی از تلاش‌های گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی گفت: تحولی که در سال‌های اخیر با مدیریت و هدایت سردار زهرایی در حوزه فعالیت‌های جهادی و سازندگی ایجاد شده، از نظر کمی و کیفی قابل مقایسه با گذشته نیست و امروز آثار آن در سراسر کشور دیده می‌شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر فرهنگ جهادی، اظهار کرد: این مسیر با تلاش شبانه‌روزی مدیران، فرماندهان و جهادگران ادامه یافته و امروز بسیج سازندگی در استان به مرجع قابل اعتماد در حوزه روستاها و محلات تبدیل شده است.

سرهنگ صنعت‌کاران در پایان ضمن قدردانی از همه برادران و خواهران جهادگر، گفت: تلاش‌ها، زحمات و خدمات شما با هیچ قیمتی قابل ارزش‌گذاری نیست و این حرکت جهادی، با همت و اخلاص شما، همچنان در کشور گسترش خواهد یافت.