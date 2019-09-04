بازگشت مجدد سرخک به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌کند در نیمه اول امسال حدود ۹۰ هزار مورد ابتلاء به سرخک در اروپا وجود داشته که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۸ تقریباً دو برابر بوده است.

طبق این گزارش، اوکراین دارای بیشترین تعداد مورد ابتلاء به سرخک در نیمه اول سال ۲۰۱۹ بوده است (۸۴ هزار مورد) و بعد از آن کشورهای قزاقستان و گرجستان قرار دارند.

کمیته سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد چهار کشور آلبانی، جمهوری چک، یونان و بریتانیا، موقعیت خود را به عنوان کشورهای که این بیماری را ریشه کن کرده بودند از دست دادند.

واکسیناسیون می‌تواند از ابتلاء به بیماری سرخک پیشگیری نماید اما هیچ درمان مؤثری برای این بیماری وجود ندارد و ممکن است موجب مرگ بیمار شود.

برخی از کشورهای اروپایی سیاست‌های واکسیناسیون بسیار قوی را در کشورشان اجرا می‌کنند، اما در کشورهای که از دریافت این واکسن سر باز زده اند، بروز اپیدمی اتفاق افتاده است.