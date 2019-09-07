مدیران و مسئولان دغدغه تئاتر دینی ندارند/ وضعیت نگران کننده است

سیروس همتی نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر که در کارنامه فعالیت خود آثار متعددی را با موضوعات دینی و مذهبی نگاشته و کارگردانی کرده است، درباره اجرای اثری جدید در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: گروه تئاتر «مانی» همواره سعی دارد تئاتر دینی را با نگاهی نو به موضوعات مذهبی تولید و اجرا کند اما خلاف سال‌هایی که این اتفاق رخ می‌داد، طی ۳ سال اخیر هیچ فرصتی برای گروه «مانی» مهیا نشد.

وی یادآور شد: نمایش‌های «قربانی»، «هه دوچشم» و «یک شاخه گل سرخ» از جمله آثاری هستند که سبقه گروه تئاتر «مانی» را به لحاظ نوع نگاه نو به موضوعات مذهبی در تئاتر دینی نشان می‌دهد ولی متأسفانه شرایطی برای تولید و اجرای تئاتر دینی توسط این گروه، فراهم نمی‌شود.

همتی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دوره‌ای که برای مدیر مرکز هنرهای نمایشی و مسئولان تئاتر دینی دغدغه بود، گذشت. قبل‌ها ۲ تا ۳ ماه قبل‌تر از ماه محرم و صفر نمایش‌های ویژه این ایام به هنرمندان شناخته شده سفارش داده می‌شد و گروه تمرین‌های خود را آغاز می‌کرد.

این هنرمند تئاتر معتقد است در این شرایط مدیریتی همین که تئاتر دینی در ماه محرم و صفر اجرا می‌شود و چراغش همچنان روشن است، جای شکر دارد.

وی با اشاره به اجراهای انگشت‌شماری نظیر «خورشید کاروان» و همچنین آثاری که هنرمندانی چون کوروش زارعی و سیدجواد هاشمی اجرا می‌کنند، متذکر شد: احساس خطر می‌کنم از این بابت که ژانر و گونه تئاتر دینی و مذهبی از دست برود، این شرایط نگران کننده است.

همتی در پایان سخنان خود اظهار کرد: در گذشته برگزاری رویدادهایی همچون همایش آیین‌های عاشورایی مأمن و محفل خوبی برای هنرمندان فعال در عرصه تئاتر دینی بود که متأسفانه دیگر برگزار نمی‌شود.