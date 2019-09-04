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۱۴ شهریور ۱۳۹۸، ۳:۱۱

معاون تبلیغات اسلامی کشور در جمع هیات مذهبی شیراز حضور یافت

معاون تبلیغات اسلامی کشور در جمع هیات مذهبی شیراز حضور یافت

شیراز _ حجت الاسلام ناصر میر محمدیان در جمع تعدادی از هیات مذهبی شیراز حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر میرمحمدیان چهارشنبه شب در سفر یک روزه خود به شهر شیراز در جمع عزاداران تعدادی از هیأت مذهبی شیراز حاضر شد.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بدو ورود به شهر شیراز در به مسجد دانشگاه شیراز رفت و با حضور در جمع عزاداران از فعالیت‌های فرهنگی این هیأت مذهبی دیدن کرد.

وی سپس در مجتمع شلمچه در کنار نماینده ولی فقیه در استان فارس و رئیس کل دادگستری استان فارس در کنار عزاداران امام حسین (ع) حضور یافت.

حجت الاسلام میرمحمدیان سپس در هیأت جوانان کمیل حضور یافت و دقایقی نیز با مسئولین و جوانان این هیأت گفت و گو کرد.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه در کانون رهپویان وصال حاضر شد و دقایقی نیز با حجت الاسلام انجوی نژاد در خصوص اولویت‌های فرهنگی و مذهبی جوانان بحث و تبادل نظر کرد.

حجت الاسلام میرمحمدیان صبح امروز نیز در مجلس عزای حسینی به میزبانی آیت الله دژکام حاضر خواهد شد.

کد مطلب 4711762

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