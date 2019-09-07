علیرضا جلال زایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: ما از طریق چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران با بیش از ۳۰ کشور جهان و یک سوم مردم دنیا در ارتباط هستیم.

جلال زایی بیان کرد: در این همایش پروتکل‌هایی امضا خواهد شد تا بتواند در رفت و آمد گردشگران به کشور کمک کرده و چابهار را به عنوان دروازه ورودی ایران به اقیانوس هند معرفی کند. باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که چابهار به عنوان پیشانی ایران شناخته شود.

وی افزود: برای تحقق بخشیدن به این هدف لازم است زیرساختهای زمینی هوایی و دریایی گسترش پیدا کند حتی ریل برقی و مغناطیسی را نیز از تهران به چابهار و یا زاهدان به چابهار ایجاد کنیم. اگر این موضوع تحقق پیدا کند مسیری که یک روزه طی می‌شود می‌تواند به ۸ ساعت کاهش پیدا کند.

جلال زایی که پیشنهاد دهنده میزبانی چابهار برای این برنامه است گفت: اداره کل سیستان و بلوچستان متولی برگزاری این همایش است و از سازمانهای دیگرنیز برای برگزاری آن کمک خواهیم گرفت.