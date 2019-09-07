مجوز فعالیت رسمی «تماشاخونه» صادر شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آسیاتک، محمدعلی یوسفی‌زاده مدیر عامل این شرکت ضمن اعلام این خبر گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در آسیاتک علاوه بر ارائه راهکارهای ارتباطی با کیفیت در سراسر کشور، تامین و ارائه محتوای مناسب برای مشترکین و کمک به استفاده بهینه از وقت گران‌بهای آنها است.

وی افزود: آسیاتک به عنوان یکی از برترین شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، در راستای تکریم مشترکین و ارتقاء کیفیت زندگی آنها، همواره در اندیشه طرح ریزی و اجرای برنامه‌های جامع، جذاب و آموزنده بوده است.

مدیر عامل آسیاتک ادامه داد: بر همین اساس سایت تماشاخونه با مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، به عنوان یکی از برترین و پیشرفته‌ترین سایت‌های VOD کشور آغاز به کار کرد.

وی اضافه کرد: از وجود فیلم‌های روز، استفاده از فیلم‌هایی با درجه کیفیت فنی، تکنیکی و ارزش هنری مناسب، دوبله و زیر نویس حرفه‌ای و امکان مطالعه نقد و نظرات سایر بازدید کنندگان پیش از تماشای فیلم‌ها به عنوان بخشی از ویژگی‌های این سایت خبر داد.

یوسفی‌زاده همچنین گفت: از دیگر امکانات حائز اهمیت تماشاخونه می‌توان به پشتیبانی ۲۴ ساعته و تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها با ترافیک و اشتراک رایگان برای مشترکین آسیاتک در سراسر کشور اشاره کرد. همچنین کاربران سایر اپراتورها می‌توانند به مناسبت افتتاح این سایت، پین تخفیف اشتراک رایگان این سایت را به عنوان هدیه دریافت کنند.

روابط عمومی آسیاتک در پایان اعلام کرد علاقه‌مندان برای استفاده از سایت تماشاخونه می‌توانند به آدرس tamashakhoneh.ir مراجعه کنند.