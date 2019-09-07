به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، احیای فرهنگ حسینی و تبیین نهضت تاریخ‌ساز امام حسین(ع) ۴۴ اجرای تعزیه در دهه اول و دوم محرم در فرهنگ‌سراهای اشراق، معرفت و خاوران و میدان آیینی امام حسین(ع) برگزار می‌شود.‌

۱۰ مجلس تعزیه در فرهنگ‌سرای اشراق - بعد از نماز مغرب و عشا

این مجالس تعزیه‌خوانی روزهای نهم تا هجدهم شهریورماه توسط گروه تعزیه‌خوانی «حضرت ابولفضل(ع)» بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

عناوین این برنامه طی ۱۰ شب عبارت است از: حضرت حمزه(ع)، حضرت زهرا(س)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت مسلم(ع)، طفلان مسلم(ع)، حر بن یزید ریاحی(ره)، حضرت علی‌اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع).

فرهنگ‌سرای اشراق در فلکه دوم تهران‌پارس، انتهای خیابان جشنواره قرار دارد.

۱۰ مجلس تعزیه در فرهنگ‌سرای خاوران - ساعت ۱۷

بیست و ششمین آیین تعزیه‌خوانی فرهنگ‌سرای خاوران با حضور «مرتضی نمکی» و «مصطفی قربان‌نژاد» ۱۰ تا ۱۹ شهریورماه از ساعت ۱۷ میزبان علاقه‌مندان است.

شهادت شاه چراغ(ع)، شهادت موسی بن جعفر(ع)، شهادت مسلم بن عقیل(ع)، شهادت طفلان مسلم(ع)، شهادت حمزه سیدالشهدا (ع)، شهادت حر(ع)، شهادت قاسم(ع)، شهادت علی‌اکبر(ع)، شهادت حضرت ابوالفضل(ع)، شهادت امام حسین(ع) ۱۰ مجلس شبیه‌خوانی این مرکز است.

علاقه‌مندان برای حضور در این آیین می‌توانند به میدان خراسان، خیابان خاوران، سه راه هاشم‌آباد، فرهنگ‌سرای خاوران مراجعه کنند.

۲۰ مجلس تعزیه در میدان آیینی امام حسین (ع) - بعد از نماز مغرب و عشا

مراسم شبیه‌خوانی میدان آیینی امام حسین(ع) از ۱۰ تا ۱۹ شهریور همزمان با دهه اول ماه محرم با اجرای تعزیه‌خوانی نوجوانان منطقه ۱۴ و در دهه دوم محرم توسط گروه «متوسلین حضرت زهرا(س)» بعد از اقامه نماز مغرب و عشا اجرا می‌شود.

عناوین این برنامه شبیه‌خوانی طی ۱۰ شب عبارت است از: حضرت حمزه(ع)، حضرت زهرا(س)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت مسلم(ع)، طفلان مسلم(ع)، حر بن یزید ریاحی(ره)، حضرت علی اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع)، حضرت عباس(ع) و حضرت امام حسین(ع).

۴ مجلس تعزیه در فرهنگ‌سرای معرفت - ساعت ۱۷

آیین تعزیه‌خوانی فرهنگ‌سرای معرفت به همت گروه میرزا محمد تقی نوری ۲۴ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۷ تا ۱۹ اجرا می‌شود.

حر بن یزید ریاحی(ره)، حضرت مسلم(ع)، حضرت عباس(ع) و حضرت امام حسین(ع) ۴ مجلسی که در این فرهنگ‌سرا اجرا خواهد شد.

فرهنگ‌سرای معرفت در میدان شهر زیبا، بلوار شهران، بعد از زیرگذر شهید همت واقع‌ شده است.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۴۱ هجری قمری مصادف با ۱۳۹۸ هجری شمسی، ۳۵ عنوان برنامه در قالب سه هزار اجرای متنوع با عنوان کلی «جلوه سوگ» را در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار می‌کند.