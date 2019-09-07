سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای امروز استان یزد را صاف همراه با افزایش دما و گاهی افزایش سرعت باد اعلام کرد و اظهار داشت: فردا (یکشنبه) نیز هوای یزد صاف، گاهی با افزایش سرعت باد و در اواخر وقت با کاهش دما همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دمای هوای یزد روز گذشته ۳۸ درجه بوده است، افزود: امروز و فردا دمای هوا با دو درجه افزایش به ۴۰ درجه خواهد رسید.

میرحسینی عنوان کرد: دمای هوا در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز در یزد بین ۳۸ تا ۴۰ درجه در مرکز استان متغیر خواهد بود.

وی بیان کرد: طی امروز و فردا، بافق با دمای ۴۳ درجه‌ای، گرم‌ترین نقطه استان یزد خواهد بود و گاریز نیز با دمای ۳۶ درجه‌ای خنک‌ترین نقطه استان یزد طی امروز و فرداست.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی استان یزد خاطرنشان کرد: دمای هوا در روزهای تاسوعا و عاشورا تغییر محسوسی در مناطق مختلف استان نخواهد داشت و تقریباً تمام شهرها، شاهد وضعیت جوی و دمای هوا نظیر روزهای ابتدایی هفته هستند.

وی، کمینه دمای یزد طی امروز و فردا را بین ۲۴ و ۲۵ درجه اعلام کرد و افزود: در بافق که گرم‌ترین نقطه استان یزد است، کمینه دما به ۲۴ درجه و در گاریز به عنوان خنک‌ترین نقطه استان به ۱۵ درجه خواهد رسید.