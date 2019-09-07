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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۳

بهنام قدیانی:

یاران اباعبدالله(ع) مشمول سلام ابدی مؤمنان اند

یاران اباعبدالله(ع) مشمول سلام ابدی مؤمنان اند

یک کارشناس دینی با بیان اینکه یاران اباعبدالله(ع) مشمول سلام ابدی زیارت عاشورا و مومنین هستند، افزود: اگر خواستار شناخت ملاک حق هستیم، باید در احوال امام زمان(عج) تفکر کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام قدیانی در مصاحبه با برنامه فردای بهاری رادیو گفت وگو با اشاره به نامگذاری فاروق اعظم توسط پیامبر (ص) برای امیرالمومنین (ع) اظهار کرد: در ادبیات قرآنی به وفور می‌بینیم خداوند به پیامبر (ص) خطاب کرده است اکثر کسانی که انکار می‌کنند، نمی‌دانند، تعقل نمی‌کنند و نمی‌فهمند؛ لذا لازم است بدانیم همواره حق با اکثریت نیست.

وی با بیان اینکه خداوند حق را بر مبنای امام معصوم قرار داده است، افزود: حق و باطل با حضرات معصومین (ع) شناخته می‌شود.

قدیانی گفت: امام شاخصه تشخیص حق و باطل است و مسیر امام، حق است؛ این گونه نیست که فکر کنیم راه حقی وجود دارد و امام باید آن را طی کند.

این استاد علوم دینی گفت: روز عاشورا در سمت امام حسین (ع) حدود ۲۰۰ نفر و در سویی دیگر قریب ۳۰ هزار نفر بودند و اگر در تعداد مقایسه‌ای داشته باشیم، قطعاً دشمن بیشتر بود ولی همواره حق با اکثریت شناخته نمی‌شود.

قدیانی ادامه داد: هرکس در ماجرای کربلا با امام حسین (ع) بود، جاودانه و رو سپید شد و آخرت خود را خرید و هر کس مقابل حضرت ایستاد، هم در دنیا ذلیل شد و هم چهره او در تاریخ آلوده و شیطانی ماند و ذکر و یادش با لعنت بندگان خدا همراه و از طرفی حیات معنوی خود را از بین برده است.

وی با بیان اینکه یاران اباعبدالله (ع) مشمول سلام ابدی زیارت عاشورا و مؤمنین هستند، افزود: ملاک حق، امام است و امروز نیز ملاک حق، ولی عصر (عج) است و اگر خواستار شناخت ملاک حق هستیم، باید در احوال امام زمان (عج) تفکر کنیم.

قدیانی اضافه کرد: در روایاتی که از حضرت مهدی (عج) رسیده، حق و باطل روشن خواهد شد و امام زمان (عج) همچنان که در غیبت هستند، این شأن خود را ترک نکرده اند.

کد مطلب 4713226

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