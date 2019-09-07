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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۴۵

یک مقام مسئول خبر داد

تکمیل هزارمیلیارد تومان پروژه صنعت برق طی ۱۸ ماه آینده

تکمیل هزارمیلیارد تومان پروژه صنعت برق طی ۱۸ ماه آینده

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه برای سه استان تهران، البرز و قم در دست اجرا است و درصد هستیم این پروژه‌ها تا ۱۸ ماه آینده به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، غلامرضا خوش‌خلق، با تاکید بر اینکه تلفات شبکه انتقال برق استان تهران به حدود دو درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: این میزان تلفات برابر با استانداردهای جهانی و تلفات شبکه انتقال در کشورهای پیشرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در بخش تلفات شبکه انتقال برق نداریم، ادامه داد: پیک تابستان سه استان تهران، البرز و قم در حوزه مسئولیت این شرکت به ۱۱ هزار مگاوات رسیده بود که با تدابیر انجام شده توانسته‌ایم اوج مصرف امسال را با کمترین میزان حوادث شبکه و خاموشی سپری کنیم.

به گفته این مقام مسؤول با توجه به اینکه برق مرز جغرافیایی ندارد و شبکه آن به هم پیوسته است از این رو اقدامات صورت گرفته در هر بخش تأثیر خود را در تمام شبکه نشان خواهد داد. بر این اساس در سه استان تهران، البرز و قم حدود یک هزار میلیارد تومان پروژه برقی در دست اجرا است و درصددیم این حجم از پروژه تا ۱۸ ماه آینده به نتیجه برسد.

خوش‌خلق با اشاره به اینکه بهره‌برداری از تأسیسات نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه به این شرکت واگذار شده است، گفت: این نیروگاه هزار مگاواتی است در زمان‌های اوج مصرف برای تأمین برق و پایداری بیشتر شبکه وارد مدار می‌شود و همچنین در ساعات کم باری می‌تواند از برق شبکه استفاده کرده و آب پشت سد پایین را به پشت سد بالا پمپاژ کند چرا که در این پروژه دو سد برای اجرای این کار تعبیه شده است.

کد مطلب 4713253

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