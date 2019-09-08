رونمایی از نمایشگر پوشیدنی در نمایشگاه ایفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت چینی TCL در نمایشگاه IFA2019امسال نمونه اولیه چنددستگاه مختلف را رونمایی کرد تا جهت محصولات آتی خود را در بازار روشن کند.

یکی از این محصولات طرح اولیه «نمایشگر پوشیدنی» است که بسیار شبیه یک هدست سینمایی شخصی به نظر می رسد. این گجت در حقیقت یک عینک هوشمند با نمایشگرOLED است که جلوی چشمان کاربر قرار می گیرد و او را فریب می دهد تا تصور کند در سینما نشسته است.

TCL برخلاف سونی، آوگانت و رویول محصول خود را بسیار کوچک و به اندازه یک عینک درآورده که روی آن یک فیلتر پولاریزه نیز وجود دارد. صوت مربوط به محتوای نمایشی در این عینک نیز از طریق بلندگوهایی پخش می شود که روی هر بازو قرار می گیرند و هدست به وسیله یو اس بی سی به یک موبایل TCLهمخوان با این موارد متصل می شود.

این شرکت ادعا می کند این گجت فقط برای استفاده خانگی نیست و فرد می تواند هنگام حرکت یا حتی زمانی که در قطار نشسته نیز از آن استفاده کند.

دو نمایشگری که جلوی چشمان کاربر قرار می گیرند، به اندازه ای مات هستند که فرد بتواند به راحتی یک فیلم را تماشا کند اما اطراف آن همه چیز نیمه شفاف است. بنابراین اگر فرد در یک قطار نشسته باشد و فردی به او نزدیک شود، از موقعیت خود کاملا آگاه خواهد بود.

از سوی دیگر شرکت TCL از یک موبایل تاشو نیز رونمایی کرد که احتمالا در ۲۰۲۰ میلادی عرضه شود. این طرح اولیه به دستگاهی با نمایشگر ۷.۲ اینچی تاشو تعلق دارد. البته خارج موبایل هیچ نمایشگر دیگری نیست و در عوض هنگام باز شدن دستگاه کاربر با نمایشگرAMOLED با وضوح ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ پیکسل روبرو می شود.