فرد حیوان آزار در بهشهر تحت تعقیب قضایی است

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام ناپسند و دور از وجدان فردی که اقدام به بریدن گوش های الاغ با داس کرده بود اظهار داشت: متهم شناسایی شده و تلاش برای دستگیری آن ادامه دارد.

وی با اظهار اینکه حفاظت محیط زیست متولی حمایت از حیات وحش و حیوانان وحشی است ادامه داد: هرچند در راستای حمایت از حیوانان اهلی ضعف هایی وجود دارد اما در این مسئله و حیوان آزاری اخیر در بهشهر محیط زیست نیز ورود کرده است.

ابراهیمی با تقدیر از تلاش های دادستان بهشهر ادامه داد: پرونده حیوان آزاری در دستور کار دادستانی بهشهر قرار گرفته و امیدواریم عامل حیوان آزاری مجازاتی شایسته شود.

در روزهای اخیر فیلم قطع گوش الاغ به وسیه داس در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت و موجب واکنش و انتقادات بسیاری شده است.