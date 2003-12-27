وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستار ياري هنرمندان و اصحاب فرهنگ شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اين اطلاعيه از عموم مردم بويژه اصحاب فرهنگ و هنر خواسته شده تا با ارسال کمک هاي نقدي و غير نقدي خود در اين کار خداپسندانه شرکت کنند.

در اين اطلاعيه همچنين آمده است: براي جمع آوري و دريافت کمک هاي مردمي به ويژه اصحاب فرهنگ و هنر و اهل قلم، ستادي در محل وزارتخانه تشکيل شده است.

لازم به يادآوري است، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمان براي عزيمت خبرنگاران داخلي و خارجي به منطقه زلزله زده بم همکاري و پشتيباني لازم را به عمل مي آورد.