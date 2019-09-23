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۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛

افزایش سهم محتوای بومی روی زیرساخت ملی/ توسعه شبکه ملی اطلاعات

افزایش سهم محتوای بومی روی زیرساخت ملی/ توسعه شبکه ملی اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات گفت: سهم محتوای بومی روی زیرساخت ملی و بر پایه خدمات ایرانی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر امیر ناظمی در توئیتر خود نوشت: وقتی سهم محتوای بومی روی زیرساخت ملی و بر پایه خدمات ایرانی افزایش یابد، یعنی شبکه ملی اطلاعات توسعه یافته است.

وی افزود: کاش متولیان تولید محتوا نیز می توانستند محتواهای جذاب تولید کنند و از شیوه های نوین استفاده کرده تا بهره وری بیشتری از این شبکه می شد و به آن شک نمی کردند.

ناظمی به شکسته شدن ترافیک شبکه تولید محتوای یکی از ارائه کنندگان CDN در بازی دربی شب گذشته اشاره کرد که از مرز ۱۶۸ گیگابیت در ثانیه گذشته است.

به گزارش مهر زیرساخت برنامه های آنلاین تلویزیونی از طریق شبکه تولید محتوا (CDN) فراهم می شود.

کد مطلب 4726304

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