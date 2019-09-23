به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آوای درد»، قدیمیترین و شاید نخستین ترجمه فارسی از کتاب شریف «لهوف» اثر سیدبنطاووس که از معتبرترین مقاتل درباره امام حسین علیه السلام است، به چاپ چهارم رسید.
مترجم این اثر، رضاقلیخان شقاقی تبریزی سرابی، شاعر و تاریخنویس دوره قاجار و از منشیان ناصرالدین شاه بوده است. «بیان شیرین» و «لسان نمکین» از ویژگیهای این کتاب است. مترجم، لهوف سیدبنطاوس را به دقت و ظرافت، به نظم و در جاهایی به نثر ترجمه کرده است. این ترجمه، ضمن گویایی و شیوایی، از بهترین ترجمههای موجود است که به همت رضا مصطفوی تصحیح و تحقیق شده است.
انتشارات عهدمانا، این کتاب را در ۲۲۴ صفحه رقعی منتشر کرده و اکنون چاپ چهارم آن را روانه بازار نشر کرده است.
نظر شما