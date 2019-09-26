مسائل مربوط به بانوان در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی بعد از ظهر پنجشنبه در دومین جلسه ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش که در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد، با اشاره به آمادگی حوزه علمیه برای همافزایی با آموزشوپرورش، افزود: حوزه علمیه تلاش میکند تا در تراز پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام اسلامی قرار بگیرد و در برنامههای جدید حوزه این موضوع در اولویت قرارگرفته است.
وی تأکید کرد: حوزه علمیه خود را موظف به پاسخگویی به نیازهای جامعه و نظام اسلامی میداند و در این زمینه اقدامات بسیاری را انجام میدهد.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه خلأ برخی رشتهها در درختواره جدید حوزه علمیه برطرف شده است، افزود: برای رفع این خلأ تدوین رشتههای جدید در موضوعات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: همکاری میان حوزه علمیه و آموزشوپرورش ذیل برنامه پنجساله حوزه علمیه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صورت برنامهای بلند مدت در نظر گرفته شده است.
آیت الله اعرافی گفت: بانوان در جامعه اسلامی از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردارند.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به بانوان باید بهصورت جدی در برنامههای آموزش و پرورش موردتوجه قرار گیرد، افزود: باید در برنامههای آموزش و پرورش ملاحظات ویژه برای بانوان در نظر گرفته شود.
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه و دانشگاهها برای تکمیل، اصلاح و زمینهسازی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: با وجود انجام اقدامات گسترده توسط حوزه علمیه در زمینه متون، مطالعات، پژوهشها و پاسخگویی به سؤالها و رفع شبهات باز هم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
وی بیان کرد: باید برای پشتیبان فکری و علمی آموزش و پرورش بخشی از ظرفیت حوزه و دانشگاه وارد میدان شوند تا به نیازهای موجود بهصورت کارشناسی و علمی پاسخ دهند.
آیت الله اعرافی گفت: تدوین اسناد راهبردی و برنامههای پنجساله در بخشهای گوناگون آموزش و تحقیق و پژوهش در دستور کار حوزه علمیه قرارگرفته است.
وی با بیان اینکه در طرح آمایش اجراشده توسط حوزه علمیه، ۴۰ دستگاه مرتبط با حوزه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: مقدمه لازم برای امضای تفاهمنامه با دستگاههای مختلف در این طرح انجامشده است.
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