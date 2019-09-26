ملت ایران در ۴۰ سال اخیر علی رغم تحریم ها به پیش رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نقدی شامگاه پنجشنبه در یادواره سرداران و ۳۷۰ شهید شهرستان قرچک طی سخنانی با بیان این که چکیده آرمانهای شهدا ولایت است، گفت: اگر وصیت نامه شهدا را نگاه کنید می‌بینید به ولایت تأکید شده است.

وی ولایت را عامل نجات انسان از سختی و بدبختی دانست و گفت: آنچه که مردم را به بی راهه و بدبختی می برد طاغوت است، شهدا همه چیز خود را بخشیدند تا مردم در آسایش و امنیت باشند، شهدا جان خود را دادند تا مردم به سمت نور و روشنایی بروند این فلسفه امام حسین(ع) و تمام شهدایی است که در راه خدا به شهادت رسیدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان این که طاغوت‌ها می‌خواهند مردم از آنها حمایت و اطاعت کنند، تاکید کرد: باید در مسیر حق قدم برداریم و خدا را اطاعت کنیم از مسیر حق جدا نشویم که شکست خواهیم خورد و پیش شهدا شرمنده می‌شویم.

وی به تحریم ۴۰ ساله ملت ایران توسط استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: این ملت در شرایط تحریم روز به روز پیشرفت کردند و به جلو آمدند و کشورهای استکباری به عقب رفتند و این به برکت فرهنگ مقاومت بود، این مردم در مسیر حق حرکت کردند، در مسیر ولایت بودند به رهبر خود وفادار بودند.

معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: سختی‌هایی در کشور وجود دارد باید با مقاومت و با فرهنگ دفاع مقدس از این مشکلات عبور خواهیم کرد.

نقدی به صدور فرهنگ مقاومت از ایران به کشورهای هم جوار، فلسطین، لبنان و یمن اشاره کرد و گفت: یمن با استفاده از پهباد بزرگ ترین پالایشگاه نفتی عربستان را مورد هدف قرار داد و خسارات جبران ناپذیر به عربستان وارد کرد.

نقدی اظهار کرد: هرکس که پشتیبان ولایت فقیه باشد و در مسیر شهدا قدم بردارد بی شک موفق خواهد بود.