نشست عراقچی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در ادامه حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافت و با اعضای آن درباره مهمترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این نشست، گزارشی از آخرین تحولات منطقهای، بهویژه روند گفتوگوها و مذاکرات با طرف عمانی ارائه شد.
همچنین حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت و ابعاد تحریمهای اخیر آمریکا و آثار و پیامدهای آن بر حوزههای اقتصادی و تجاری کشور ارائه کرد.
در ادامه وزیر امور خارجه به پرسشها و برخی ابهامات نمایندگان پاسخ داد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با اعضای آن درباره مهمترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفت وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در ادامه حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافت و با اعضای آن درباره مهمترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفتوگو و تبادل نظر کرد.
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