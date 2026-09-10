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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

زارعی: سرمایه‌گذاری خارجی در بوشهر افزایش یافت

زارعی: سرمایه‌گذاری خارجی در بوشهر افزایش یافت

بوشهر- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: از سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری، ۲۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ۱۴۳ میلیون دلار در استان بوشهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه سال جاری، ۲۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ۱۴۳ میلیون دلار در استان بوشهر به تصویب رسیده و مصوبات مربوطه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: رشد همزمان تعداد طرح‌ها و حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی، نشان‌دهنده افزایش جذابیت اقتصادی استان بوشهر برای سرمایه‌گذاران خارجی و ظرفیت مناسب این استان برای جذب منابع مالی و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به جایگاه استان در حوزه سرمایه‌گذاری ادامه داد: بوشهر در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور از نظر حجم سرمایه‌گذاری در جایگاه نخست قرار گرفته است که این موضوع بیانگر ظرفیت‌های ممتاز استان برای جذب و هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی است.

منطقه آزاد؛ ظرفیت جدید برای جذب سرمایه

زارعی، تأسیس و راه‌اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر را یکی از ظرفیت‌های مهم پیش‌روی اقتصاد استان دانست و گفت: ایجاد منطقه آزاد می‌تواند با فراهم‌کردن مشوق‌ها و بسترهای جدید برای تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری، زمینه شتاب بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: فعال شدن ظرفیت‌های منطقه آزاد همچنین می‌تواند جایگاه بوشهر را در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای تقویت کرده و فرصت‌های تازه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و معرفی ظرفیت‌های جدید استان، از جمله منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برای تقویت جریان سرمایه و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی است.

زارعی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سال گذشته نیز استان بوشهر در جایگاه نخست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار داشت و این روند، بیانگر استمرار ظرفیت استان در جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از منابع مالی برای توسعه اقتصادی است.

کد مطلب 6943447

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