به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه سال جاری، ۲۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ۱۴۳ میلیون دلار در استان بوشهر به تصویب رسیده و مصوبات مربوطه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان ابلاغ شده است.

وی افزود: رشد همزمان تعداد طرح‌ها و حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی، نشان‌دهنده افزایش جذابیت اقتصادی استان بوشهر برای سرمایه‌گذاران خارجی و ظرفیت مناسب این استان برای جذب منابع مالی و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به جایگاه استان در حوزه سرمایه‌گذاری ادامه داد: بوشهر در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور از نظر حجم سرمایه‌گذاری در جایگاه نخست قرار گرفته است که این موضوع بیانگر ظرفیت‌های ممتاز استان برای جذب و هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی است.

منطقه آزاد؛ ظرفیت جدید برای جذب سرمایه

زارعی، تأسیس و راه‌اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر را یکی از ظرفیت‌های مهم پیش‌روی اقتصاد استان دانست و گفت: ایجاد منطقه آزاد می‌تواند با فراهم‌کردن مشوق‌ها و بسترهای جدید برای تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری، زمینه شتاب بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: فعال شدن ظرفیت‌های منطقه آزاد همچنین می‌تواند جایگاه بوشهر را در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای تقویت کرده و فرصت‌های تازه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری در استان ایجاد کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و معرفی ظرفیت‌های جدید استان، از جمله منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برای تقویت جریان سرمایه و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی است.

زارعی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سال گذشته نیز استان بوشهر در جایگاه نخست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار داشت و این روند، بیانگر استمرار ظرفیت استان در جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از منابع مالی برای توسعه اقتصادی است.