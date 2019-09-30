تغییر زمان مسابقات فوتسال جوانان آسیا/ شانس به مربی جدید رو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات فوتسال جوانان قهرمانی آسیا قرار است سال آینده برگزار شود.

تیم فوتسال ایران در اولین دوره این مسابقات با هدایت علی صانعی در تایلند موفق شد به عنوان قهرمانی برسد.

در دومین دوره این رقابت ها که به میزبانی تبریز برگزار شد، تیم ایران با حمید شاندیزی در تکرار این عنوان قهرمانی بازماند و به رده سوم بسنده کرد.

سومین دوره این مسابقات هم قرار است سال آینده برگزار شود اما هنوز میزبان مرحله مقدماتی این مسابقات مشخص نشده است.

مرحله مقدماتی ابتدا قرار بود تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شود اما با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان این رقابت ها به آبان ماه تغییر یافته است.

به این ترتیب سرمربی بعدی تیم فوتسال جوانان ایران فرصت بیشتری برای پیاده کردن برنامه های آماده سازی خود خواهد داشت. این در حالی است که بعد از پایان مسابقات دوره گذشته، وضعیت کادر فنی تیم جوانان ایران مشخص نیست.

داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که برای سرمربیگری تیم جوانان ۶ گزینه مدنظر دارد و در جلسه بعدی کمیته فنی و توسعه فوتسال، نام سرمربی اعلام خواهد شد.