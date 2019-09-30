به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین نمایشگاه ماهیار چرمچی از هنرمندان فعال عرصه نقاشی با عنوان «بازی» از روز ۲۹ شهریور در گالری ثالث میزبان علاقه مندان است.

بر اساس این گزارش در حاشیه این نمایشگاه فیلم کوتاهی هم به کارگردانی ماهیار چرمچی که به توصیف حالات درونی نقاش به هنگام خلق آثار می پردازد، اکران می شود.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «بازی مجموعه جدیدی از آثار ماهیار چرمچی هنرمند نقاش است که مانند مجموعه‌های قبلی او از نقاشی و عنصر زیبایی شناسی بصری برای گفتمانی فلسفی، اجتماعی بهره می‌برد.»

قطب الدین صادقی، مسعود فروتن، عبدالحمید ضیائی، رسول یونان، اسداله امرایی، فرانک یوسفی، شبنم قلی خانی، بهنام ابطحی، مینا وحید، مریم وطن پور، سلمان فرخنده، حامد زحمتکش از جمله هنرمندانی بودند که طی روزهای گذشته از این نمایشگاه دیدن کرده اند.

نمایشگاه «بازی» از روز ۲۹ شهریور در گالری ثالث واقع در خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر پلاک ۱۴۸ برگزار می شود و علاقع مندان همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.