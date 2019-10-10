  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۲۱:۰۱

با حضور استاندار کرمان؛

چندین طرح در شهرستان «بافت» افتتاح شد

چندین طرح در شهرستان «بافت» افتتاح شد

بافت – چندین طرح طی سفر یک روزه استاندار کرمان به شهرستان بافت مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح  گاز منطقه دشتاب و منطقه خَبر با بیان اینکه شروع کار این دو پروژه در دهه فجر سال ۹۶ بوده است، اظهار داشت: با بهره برداری این دو پروژ ۲۶ روستا از نعمت گاز برخوردار می شوند.

منوچهر فلاح گفت: این دو پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان انجام شده است و سه هزار و ۶۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: برای منطقه دشتاب ۴۰ کیلومتر خط تغذیه فلزی اجرا کرده ایم و یک ایستگاه CGS ۳۰ هزار و دو ایستگاه TBS تقلیل فشار ثانویه ایجاد و ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع داخل ۹ روستا اجرا کرده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: هزار و ۱۰۰ علمک در روستا نصب شده است که ۵۰۰ خانوار در حال حاضر از گاز استفاده می کنند و این تعداد علمک گنجایش هزار و ۸۰۰ خانوار دارد.

فلاح بیان کرد: در منطقه خبر ۱۷ روستا و هزار و ۸۰۰ خانوار با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان از نعمت گاز برخوردار شده اند که در پروژه خبر ۳۰ کیلومتر خط تغذیه و ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است و یک ایستگاه تقلیل فشار

وی تصریح کرد: امسال شرکت گاز استان تعهدی که تا پایان سال داشته است اجرای هزار و ۱۰۰ شبکه بوده است که تا هفته اول مهر ماه رکورد هزار و ۱۰۰ کیلومتر راشکسته ایم.

فلاح عنوان کرد: برنامه امسال این است که به سطح دو هزار کیلومتر شبکه برسیم و از ۷۱ شهر ۵۳ مورد از نعمت گاز برخوردارند و از ۱۸ شهری که گاز ندارند ۱۷ مورد پیمان کار در آن کار می کند و امیدوار هستیم امسال گازرسانی به ۱۰ شهر و۱۶۰ روستا اجرا شود.

فرماندار بافت هم در این آیین گفت: ساختمان آموزشی شماره دو مرکز دانشگاه  پیام نور بافت با  زیر بنای هزار و ۳۰۰ متر مربع افتتاح شد.

فتحعلی حمزه جواران گفت: عملیات ساخت این ساختمان در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و مهر ماه ۱۳۹۸ به بهربردای رسید، ارزش افزوده این ساختمان سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

پوریا جلالی رئیس اداره ورزش و جوانان بافت اظهار داشت: افتتاح چمن مصنوعی گل هندبالی روستای خبر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل منابع استانی انجام شد.

کد مطلب 4743092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها