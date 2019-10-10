چندین طرح در شهرستان «بافت» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح گاز منطقه دشتاب و منطقه خَبر با بیان اینکه شروع کار این دو پروژه در دهه فجر سال ۹۶ بوده است، اظهار داشت: با بهره برداری این دو پروژ ۲۶ روستا از نعمت گاز برخوردار می شوند.

منوچهر فلاح گفت: این دو پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان انجام شده است و سه هزار و ۶۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: برای منطقه دشتاب ۴۰ کیلومتر خط تغذیه فلزی اجرا کرده ایم و یک ایستگاه CGS ۳۰ هزار و دو ایستگاه TBS تقلیل فشار ثانویه ایجاد و ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع داخل ۹ روستا اجرا کرده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: هزار و ۱۰۰ علمک در روستا نصب شده است که ۵۰۰ خانوار در حال حاضر از گاز استفاده می کنند و این تعداد علمک گنجایش هزار و ۸۰۰ خانوار دارد.

فلاح بیان کرد: در منطقه خبر ۱۷ روستا و هزار و ۸۰۰ خانوار با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان از نعمت گاز برخوردار شده اند که در پروژه خبر ۳۰ کیلومتر خط تغذیه و ۷۱ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است و یک ایستگاه تقلیل فشار

وی تصریح کرد: امسال شرکت گاز استان تعهدی که تا پایان سال داشته است اجرای هزار و ۱۰۰ شبکه بوده است که تا هفته اول مهر ماه رکورد هزار و ۱۰۰ کیلومتر راشکسته ایم.

فلاح عنوان کرد: برنامه امسال این است که به سطح دو هزار کیلومتر شبکه برسیم و از ۷۱ شهر ۵۳ مورد از نعمت گاز برخوردارند و از ۱۸ شهری که گاز ندارند ۱۷ مورد پیمان کار در آن کار می کند و امیدوار هستیم امسال گازرسانی به ۱۰ شهر و۱۶۰ روستا اجرا شود.

فرماندار بافت هم در این آیین گفت: ساختمان آموزشی شماره دو مرکز دانشگاه پیام نور بافت با زیر بنای هزار و ۳۰۰ متر مربع افتتاح شد.

فتحعلی حمزه جواران گفت: عملیات ساخت این ساختمان در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و مهر ماه ۱۳۹۸ به بهربردای رسید، ارزش افزوده این ساختمان سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

پوریا جلالی رئیس اداره ورزش و جوانان بافت اظهار داشت: افتتاح چمن مصنوعی گل هندبالی روستای خبر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل منابع استانی انجام شد.