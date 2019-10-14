  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

دارایی های دیجیتال در آمریکا مشمول قوانین ضدپولشویی شد

دارایی های دیجیتال در آمریکا مشمول قوانین ضدپولشویی شد

تعدادی از نهادهای رگولاتوری در آمریکا با صدور بیانیه ای هشدار دادند که مالکان دارایی های دیجیتال در این کشور باید تابع قوانین ضدپولشویی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالاها و شبکه اجرای جرائم مالی این کشور با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که مردم باید به خاطر داشته باشند دارایی های دیجیتال مانند ارزهای رمزگذاری شده، توکن ها و دیگر موارد مشابه تابع قوانین ضدپولشویی هستند و افراد باید هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را گزارش دهند.

بر اساس همین بیانیه مردم آمریکا موظف به پرکردن اظهارنامه های دریافتی در مورد دارایی های دیجیتال خود هستند و نهادهای بانکی، مالی و اعتباری نیز باید در این زمینه همکاری لازم را با نهادهای رگولاتوری داشته باشند.

در ادامه این بیانیه اظهار امیدواری شده تا این موضع گیری قاطع زمینه را برای عدم استفاده از ارزهای دیجیتال و غیره برای تامین مالی فعالیت های تروریستی و دیگر اقدامات جنایتکارانه فراهم کند.

کد مطلب 4746253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها