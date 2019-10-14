دارایی های دیجیتال در آمریکا مشمول قوانین ضدپولشویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالاها و شبکه اجرای جرائم مالی این کشور با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که مردم باید به خاطر داشته باشند دارایی های دیجیتال مانند ارزهای رمزگذاری شده، توکن ها و دیگر موارد مشابه تابع قوانین ضدپولشویی هستند و افراد باید هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را گزارش دهند.

بر اساس همین بیانیه مردم آمریکا موظف به پرکردن اظهارنامه های دریافتی در مورد دارایی های دیجیتال خود هستند و نهادهای بانکی، مالی و اعتباری نیز باید در این زمینه همکاری لازم را با نهادهای رگولاتوری داشته باشند.

در ادامه این بیانیه اظهار امیدواری شده تا این موضع گیری قاطع زمینه را برای عدم استفاده از ارزهای دیجیتال و غیره برای تامین مالی فعالیت های تروریستی و دیگر اقدامات جنایتکارانه فراهم کند.