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۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۵

سردار سلامی وارد مرز شلمچه شد

سردار سلامی وارد مرز شلمچه شد

شلمچه - سردار حسین سلامی به منظور بررسی شرایط و نحوه خدمات رسانی به زائران اربعین لحظاتی پیش وارد مرز شلمچه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور بررسی شرایط تردد و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی، لحظاتی قبل از طریق فرودگاه آبادان وارد مرز بین المللی شلمچه شد.

وی از تعدادی از موکب های خدمات رسان در مرز بازدید به عمل آورد و به شنیدن نقطه نظرات آنان پرداخت.

شلمچه یکی از چهار مرز رسمی کشور است که زائران می توانند از طریق آن در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.

از ابتدای ماه صفر امسال تاکنون، حدود یک میلیون زائر ایرانی برای صفر به عتبات عالیات در پایانه مرزی شلمچه تردد کرده اند.

تعداد زائران خارج شده از کشور از طریق پایانه مرزی چذابه در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش چشمگیری نشان می‌دهد.

کد مطلب 4746278

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