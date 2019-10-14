لاریجانی: اعتماد جدی میان ایران و روسیه ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی و والنتینا ماتونیکو رئیس مجلس سنای روسیه روز دوشنبه در حاشیه صد و چهل و یکمین نشست اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) دیدار و گفت وگو کردند.
بنابراین گزارش، لاریجانی در این دیدار گفت: مجموعه گفت وگوهای ایران و روسیه پیشرفتهای چشمگیری داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتماد جدی میان دو کشور و رهبران ایجاد شده است، افزود: با توجه به رفتارهای ناهنجار ترامپ در صحنه بینالملل، رهبران دنیا باید به هم اعتماد بیشتری کنند تا از این طریق برخی از خرابکاریهای ترامپ در صحنه بینالملل علاج یابد.
رئیس مجلس روسیه هم در جریان این دیدار، از مواضع ثابت و اصولی روسیه نسبت به ایران خبر داد و گفت: روسیه مخالف بر هم زدن توافق هستهای است چرا که این اتفاق آسیبهای فراوانی به دنبال دارد.
وی با تأکید بر اهمیت عدم ترک گفت وگو، افزود: مواضع روسیه بهطور شفاف به ایالات متحده اعلام شده و اقدام ترامپ تنشها را افزایش داده تا جایی که در سطح هشداردهندهای قرار گرفته است.
ماتونیکو ادامه داد: روسیه علنا و به صورت قاطعانه تحریمهای یکجانبه علیه ایران را محکوم کرده و اعلام میکند هیچگونه تهدید دیگری سبب نخواهد شد ایران پای مذاکره بازگردد.
وی بیان کرد: ایران نقش بسیار موثری در تدوین یک راه حل و بازگشت آرامش و آتشبس به سوریه داشته است به همین دلیل از تلاشهای ایران تشکر میکنیم.
رئیس پارلمان روسیه همچنین از پیدا کردن راهکارهایی برای گسترش روابط تجاری میان ایران و روسیه خبرداد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در یکصد وچهل ویکمین اجلاس بینالمجالس (آی پی یو - IPU ) روز یکشنبه وارد بلگراد پایتخت صربستان شد.
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