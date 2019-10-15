به گزارش خبرنگار مهر، پریسا کرمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مسئول کتابخانه عمومی گویا و بریل خاتم الانبیاء(ص) رشت همزمان با روز عصای سفید با اشاره به اینکه این کتابخانه‌ تنها کتابخانه گویا و بریل استان گیلان است، گفت: باید مشکلات زیرساختی این کتابخانه به ویژه بخش بریل و گویای ان حل شود.

کرمی در ادامه با بیان اینکه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، افزود: طرح «پیک دانش» برای نخستین بار در کشور با همکاری کتابخانه عمومی گویا و بریل و سازمان بهزیستی استان گیلان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح اقدامی ارزشمند در راستای رفع نیازهای مطالعاتی مددجویان و نابینایان در استان گیلان است، ادامه داد: اجرای این طرح سبب شده که افرادی که فرصت مراجعه به کتابخانه ها را ندارند بتوانیم به نیازهای خود را برآورد کنند.

کرمی با بیا اینکه به دنبال یک مکان مناسب برای ایجاد کتابخانه عمومی تخصصی گویا و بریل در سطح استان گیلان هستیم، تصریح کرد: در این راستا به رغم رایزنی‌ها صورت گرفته هنوز موفقیتی کسب نشده است که میدواریم با کمک و مساعدت خیرین، مسئولین استانی و شهرداری فضای مطلوب تری برای افراد نابینا در استان فراهم شود.

لزوم تأمین منابع بیشتر برای نابینایان

در ادامه این مراسم مسئول کتابخانه عمومی گویا و بریل خاتم الانبیاء(ص) رشت نیز اعضای نابینای این کتابخانه از فعالترین کتابخوانان استان هستند، اظهار کرد: این افراد با خواندن کتاب تنهای خود را پر می کنند.

زهرا خسروی با تأکید بر لزوم تامین منابع بیشتر برای نابینایان، اصلاح زیرساخت‌های کتابخانه عمومی در بخش عمرانی، تهیه امکانات تخصصی خواستار مساعدت مسئولان استان در این زمینه شد.

در پایان جمعی از اعضای این کتابخانه نیز دغدغه‌ها مشکلاتشان را مطرح کردند.