ویژگی های شخصیتی شهید آیت الله اشرفی اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری امروز سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهید آیت الله اشرفی اصفهانی گفت: هدف از برگزاری چنین مراسماتی آشنایی با سیره، روش و سلوک آن بزرگان در ابعاد مختلف است.

وی با اشاره به سختی ها و مشقت های دوران تحصیل آیت الله شهید اشرفی اصفهانی افزود: ایشان به نحوی درس خواندند که امروز کسی نمی تواند چنین شرایطی را تحمل کند. همانطور که در خاطرات ایشان نقل شده است برای مطالعه گاهی در دل شب به اماکن عمومی می رفت و با روشنایی چراغ های روغنی مطالعه می کرد.

این مسئول خاطر نشان کرد: شهید اشرفی اصفهانی در طول تحصیل در محضر بزرگان و مراجع تقلید همانند آیت الله حائری، آیت الله صدرالدین صدر، آیت الله بروجردی، آیت الله محمد تقی خوانساری و امام خمینی(ره) به کسب علوم اسلامی و دینی نائل شد.

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بیان داشت: آیت الله اشرفی اصفهانی بیش از ۳۰ جلد تالیف در حوزه های علوم دینی دارد که بخشی از آنها هنوز به چاپ نرسیده است.

امیری یادآور شد: ایشان بنا به دستور آیت بروجردی مرجع بزرگ وقت به منظور نشر معارف و احکام دین رهسپار استان کرمانشاه شد و با اوج گیری انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) مبارزات خود را در کرمانشاه آغاز کرد.

وی در ادامه به نقش موثر آیت الله اشرفی اصفهانی در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ایشان در عملیاتهای بسیاری حضور می یافت و با رزمندگان با خلوص نیت رفتار می کرد و همین امر ایجاد سبب می شد آنها با روحیه مضاعف در جبهه حضور داشته باشند.

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: این شهید بزرگوار همچنین در راستای ایجاد وحدت بین شیعه و سنی در استان کرمانشاه تلاشهای چشمگیری داشت که ثمره آنرا امروز هم می بینیم.

امیری تصریح کرد: بنیانگذار گفتگوی بین الازهر و حوزه های علمیه آیت الله بروجردی بود که شهید اشرفی اصفهانی این مهم را ادامه و گسترش داد.

وی با بیان اینکه هر انسانی دارای یکسری مشخصات شناسنامه ای است، اظهار داشت: علاوه بر این دارای یکسری مشخصات غیر شناسنامه ای نیز هستند که به روح و جان انسان بستگی دارد و باید در ظرف و آموزه های اسلامی تحلیل شود.

این مسئول بیان داشت: انسانهایی که در قید و بند دنیای فانی نیستند و آز وطمع آنها را نمی گیرد و در مسیر کمال حرکت می کنند انسان ربانی است و آیت الله اشرفی اصفهانی نمونه ای از این انسان الهی است.

امیری گفت: انسان الهی در بستر آموزه های دینی تحلیل می شود و آیت الله اشرفی اصفهانی همانطور که امام راحل فرمودند با تزکیه نفس، صفای باطن، اطمینان قلب، جامعیت علم مفید و عمل صالح تحلیل می شود.