به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نسیم، با فرا رسیدن اربعین حسینی، شبکه نسیم نیز حال و هوای اربعینی به خود می‌گیرد.

برنامه‌های «با حسین حرف بزن»، «کوک عاشقی»، «نمای رادیو»، «چهل تیکه» و «هزارداستان» برای این مناسبت در نظر گرفته شده‌اند.

«با حسین حرف بزن»

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمد امین پرواس است که حرف‌های بی‌تکلف و احساس درونی افراد در جایگاه‌ها و مشاغل مختلف با امام حسین(ع) و ارتباط ایشان با آن حضرت را بیان می‌کند که از چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ از این شبکه پخش خواهد شد.

«کوک عاشقی»

کوک عاشقی، گفتگو با هنرمندان عرصه موسیقی کشور و آثار ایشان در خصوص حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و تولیدات آن‌ها را در این حوزه از چهارشنبه ۲۴ مهر ماه تا یکشنبه۲۸ مهر هرشب ساعت ۲۱ روی آنتن می برد.

«نمای رادیو»

نمایش «خورشید و خاکستر» به تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا و کارگردانی رضا عمرانی به نویسندگی قدرت‌الله فتحی با حال و هوای متفاوت، کار مشترک شبکه های نسیم سیما و نمایش رادیو است که از سه شنبه ۲۳مهر ماه، هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به نمایش در می‌آید. نگین خواجه نصیر، مهدی طهماسبی، شیوا رفیعیان، سعید سلطانی، مهرداد مهماندوست، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزئیان و محمد شریفی مقدم بازیگران این مجموعه نمایش رادیویی هستند.

«هزارداستان»

برنامه «هزارداستان» به تهیه کنندگی جواد فرحانی و کارگردانی مریم نوابی نژاد با داستان های متفاوت و میزبانانی که روایتگر قصه‌هایی از زندگی می شوند روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه و جمعه ۲۶مهرماه این هفته به میزبانی حدیث میرامینی و لاله صبوری، ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش می شود.

«چهل تیکه»

سری جدید برنامه «چهل تیکه» به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی و اجرای محمد رضا علیمردانی یک خاطره بازی لذت بخش است که گذشته را به نسل های حال پیوند می دهد این هفته از سه شنبه ۲۳ مهرماه تا پنجشنبه۲۵ مهر به ترتیب میزبان سیامک اطلسی، عبدالرضا اکبری و داریوش ارجمند خواهد بود.