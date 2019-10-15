سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی مشکلات صنعتگران در شهرک صنعتی، صنایع دریایی و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و افتتاح کارخانه شیمی گستر لیان که تولیدکننده متوکسید سدیم مورداستفاده در صنایع داروسازی، نساجی، دندان‌پزشکی و سوخت‌های بیودیزل از دیگر برنامه‌های سفر رضا رحمانی به استان بوشهر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: کارخانه شیمی گستر لیان با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریال ایجادشده است.

وی تصریح کرد: آغاز ساخت شناور تجاری در شرکت کشتی‌سازی شهید محلاتی بوشهر و نشست اقتصاد مقاومتی و جلسه با فعالان اقتصادی استان بوشهر از دیگر برنامه‌های سفر رحمانی به بوشهر است.

حسینی بیان کرد: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به بوشهر از بندر و اسکله تجاری و طرح‌های توسعه بندر بوشهر بازدید می‌شود و همچنین عملیات اجرایی تولید انواع انباره‌های سرب، اسید صنعتی و پلیت باطری آغاز می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بررسی از روند خوشه صنعتی آبزیان در شهرک صنعتی بوشهر را از دیگر برنامه‌های سفر وزیر صنعت به بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: در این سفر از فعالیت شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر بازدید و مشکلات این کارخانه بررسی می‌شود.