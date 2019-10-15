تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به فینال نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ساحلی ایران و روسیه در مرحله نیمهنهایی بازیهای جهانی ورزشهای ساحلی از ساعت ۱۸ آغاز شد و در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ به سود روسیه به پایان رسید.
در وقت نخست این دیدار روسیه عملکرد بهتری از خود نشان داد و موفق به زدن ۳ گل به ایران شد. البته بازیکنان کشورمان چند موقعیت هم ایجاد کردند که یکی از آنها با واکنش خوب دروازهبان روسیه دفع شد.
در اوایل وقت دوم این دیدار مختاری یک شوت روانه دروازه حریف کرد اما دروازهبان روسیه با یک واکنش از گل شدن توپ جلوگیری کرد. حملات بی امان ایران برای چند دقیقه ادامه پیدا کرد تا اینکه ضربه قیچی برگردان محمد معصومیزاده با بازی بدون توپ مختاری و اشتباه دروازهبان روسیه تبدیل به گل اول برای ایران شد. پس از وی محمدعلی مختاری در یک صحنه مدافع و دروازهبان روسیه را دریبل زد و در لحظه آخر دروازهبان روی مختاری خطای کاملا مشخصی را انجام داد اما در کمال تعجب از سوی داور اعلام پنالتی نشد.
چند دقیقه بعد مختاری با ضربه قیچی برگردان گل زیبای دیگری برای ایران به ثمر رساند و نتیجه ۳ بر ۲ شد.
در وقت سوم که ایران سعی در تساوی بازی داشت گلهای روسیه روی ضد حملهها افزایش پیدا کرد و نتیجه پایانی بازی را به ۶ بر ۲ تغییر دادند.
لازم به ذکر است ساحلیبازان ایران از ساعت ۱۸ فردا (چهارشنبه) در دیدار ردهبندی باید به میدان بروند. تکلیف دیگر حاضر در ردهبندی از ساعتی دیگر از بین تیمهای برزیل و ایتالیا مشخص میشود.
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