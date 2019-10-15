موزه خانه فرخی یزدی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد عصر سه شنبه در مراسم افتتاح موزه خانه فرخی یزدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خانه فرخی در قالب موزه‌ای برای معرفی این شاعر و ادیب یزدی طراحی شده و پاتوق و پایگاهی برای هنرمندان، شعرا، روزنامه نگاران و دوستداران فرهنگ، ادب و هنر خواهد بود.

علی اصغر صمدیانی با اشاره به اینکه کار مرمت و احیای خانه فرخی یزدی از چندی پیش در یزد آغاز شد، عنوان کرد: برای مرمت این خانه و تبدیل آن به موزه ۲۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به ویژگی های خانه فرخی یزدی بیان کرد: این بنا یکی از مهمترین بناهای اواخر دوره اسلامی به شمار می‌رود که در تملک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است و در سال ۱۳۹۱ با شماره ۳۰۸۴۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، در مراسم افتتاح موزه خانه فرخی یزدی که در خیابان امام، روبروی شاهزاده فاضل قرار دارد، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند.

گفتنی است؛ محمد فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار دوره مشروطیت در سال ۱۲۶۷ در یزد متولد شد. او سردبیر نشریات زیادی از جمله روزنامه طوفان و نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی بود که در شب ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۸ در زندان قصر کشته شد.