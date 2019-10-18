بازیگر «پولدارک» در نقش نابغه ایتالیایی/ «داوینچی» تازه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ایدن ترنر در نقش لئوناردو داوینچی در یک سریال جدید که توسط فرانک اسپوتنیتس ساخته می‌شود، نقش‌آفرینی می‌کند.

این سریال ۸ اپیزودی که با عنوان «لئوناردو» در دست ساخت است با تمرکز بر دستاوردهای مختلف این نابغه دوران رنسانس در حوزه‌های مختلف که هر یک در حد شاهکار محسوب می‌شوند ساخته می‌شود و تنها بر هنر وی متمرکز نیست.

این سریال انگلیسی زبان قرار است سال آینده روی آنتن برود تا ادای احترامی به پانصدمین سال درگذشت داوینچی باشد.

این سریال را دن پرسوال کارگردان «مردی در برج بلند» کارگردانی می‌کند و لوکس واید تهیه کننده آن خواهد بود.

«لئوناردو» از محصولات اروپایی است که از سوی «آلیانس» متشکل از شبکه RAI ایتالیا، تلویزیون فرانسه و ZDF آلمان ساخته می‌شود.

معرفی ترنر به عنوان بازیگر اصلی در رم صورت گرفت و اعلام شد فیلمبرداری از دسامبر شروع و تا بهار آینده ادامه خواهد داشت.

گفته شده بازیگران درجه یک بین‌المللی به این سریال افزوده خواهند شد.

اسپوتنیتس و استیو تامپسون نویسنده بریتانیایی فیلمنامه این سریال را نوشته‌اند.

به تازگی اعلام شده بود ایدن ترنر به عنوان یکی از بازیگران فیلم جدید ترنس مالیک با عنوان «آخرین سیاره» جلوی دوربین می‌رود.