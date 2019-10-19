۷۵ درصد زائران اربعین به کشور بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری درحاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون موج پایانی بازگشت زائران به کشور افزایش یافته و طی دو روز آینده این روند کامل و همه زائران به سلامت به وطن باز میگردنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۷ درصد تردد زائران از مرز مهران صورت گرفته است، افزود: مرزهای کشور از امنیت و نظم خوبی برخوردار و کار خدمترسانی به زائران اربعین به بهترین شکل در حال انجام است.
فرمانده ناجا با اشاره به همکاری خوب مردم با پلیس و سایر دستگاههای اجرایی یادآور شد: تمام مجموعه پلیس در مرزها مستقر و تا پایان کامل عملیات بازگشت زائران به کشور آماده خدمات رسانی هستند.
سردار اشتری به رانندگان خودروهای شخصی توصیه کرد استراحت در موکبهای اربعین سبب میشود از حوادث جادهای جلوگیری شود لذا به همه رانندگان توصیه میشود موقع خستگی برای استراحت در این موکبها مستقر شوند.
فرمانده انتظامی ناجا با همراهی سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، سردار رضایی فرمانده مرزبانی و فرماندهان نظامی و انتظامی قرارگاه انتظامی و ترافیکی ناجا از روند تردد زائران در پایانه مرزی و همچنین موکبها و دستگاههای خدمات رسانی مستقر در این مرز بازدید کرد.
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