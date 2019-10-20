۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز در قروه معدوم شد

مسعود معتمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط صد کیلوگرم مواد غذایی و آشامیدنی غیرمجاز از سطح مراکز توزیع شهر قروه مربوط به یک هفته گذشته خبر داد.

به گفته وی نداشتن پروانه بهداشتی و انقضای تاریخ مصرف مواد غذایی و آشامیدنی جمع آوری شده از مهمترین دلایل ضبظ این مواد بوده است.

معتمدی بهترین راه اطلاع رسانی برای گزارش تخلفات بهداشتی را سامانه ۱۹۰ اعلام کرد و گفت: سامانه پیغام گیر تلفنی ۱۹۰ آماده دریافت شکایات مردمی در خصوص تخلفات بهداشتی، غذایی، دارویی و ... بوده لذا مردم می توانند در تمام ساعات شبانه روز موارد مشکوک و یا تخلف حتمی را هم از طریق تلفن ثابت و هم تلفن همراه به این سامانه گزارش دهند.

وی همچنین از بازدید بازرسان مرکز بهداشت قروه از موکب های اربعین سطح شهرستان و نمونه برداری از مواد غذایی وآب شرب آن ها در راستای تأمین سلامت عموم خبر داد.