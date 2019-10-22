سفر مسئولان کشوری به شهرستانها باعث تسریع دراجرای پروژه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان سقز، اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای سقز و ۱۰ میلیارد تومان برای بانه در حوزه بازآفرینی و توانمندسازی شهری را یکی از دستاوردهای سفر اخیر وزیر راه به کردستان برشمرد.

وی با اشاره به دعوت از وزرا، معاونان وزارتخانه ها و مسئولان کشوری برای سفر به سقز، افزود: این سفرها بدون دستاورد نبوده و نخواهد بود و از این رو از مسئولان می خواهیم تا پروژه های کیفی و شهر مولد برای محلات هدف تعریف کنند تا در این سفرها ارائه شود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم که سهم اعتبارات شهرستان های سقز و بانه از محل اعتبارات توانمندسازی شهری در سال های دیگر از این مبلغ بیشتر شود.

پروژه بازآفرینی شهری در چهار محله سقز اجرا می شود

شهردار سقز نیز در این جلسه بیان کرد: تازه آباد، صالح آباد، بهارستان و قوخ چهار محله ای هستند که بهسازی معابر تازه آباد، ساماندهی رودخانه این محله در سه فاز، احداث خانه محله، تکمیل پروژه فاضلاب و هنرستان ۹ کلاسه آغاز و در برخی از موارد پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

چیا صالحی بابامیری با بیان اینکه اجرای این طرح ها نقش مهمی در تعمیق فرهنگ، روان سازی ترافیک و توسعه اقتصادی محلات برعهده دارد، یادآور شد: پیش بینی شده است چهار خیابان و چند کوچه در محله قوخ احداث شود.

وی همچنین بر ضرورت اجرایی کردن قانون احیای بافت های تاریخی سقز و ایجاد دبیرخانه آن تاکید کرد.