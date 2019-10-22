به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه صهیونیستی «معاریو»، «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ در جلب حمایت ها برای معامله قرن، شکست مفتضحانهای خورده است.
بر اساس این گزارش، این روزنامه ادامه داد: کوشنر نمیداند که هرگونه مخالفت با معامله قرن، شکست آن را تضمین خواهد کرد.
روزنامه معاریو پیشبینی کرد سفر کوشنر به تل آویو در اواخر ماه جاری نیز ناموفق باشد و مخالفت هرچه بیشتر با معامله قرن را به همراه داشته باشد.
این روزنامه تأکید کرد که در نهایت باز هم زمان رونمایی از طرح معامله قرن به تعویق بیفتد.
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