  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۱۰

روزنامه صهیونیستی اذعان کرد:

«کوشنر» در جلب حمایت‌ها برای «معامله قرن» شکست خورده است

«کوشنر» در جلب حمایت‌ها برای «معامله قرن» شکست خورده است

یک روزنامه صهیونیستی اذعان کرد که «جرد کوشنر» در جلب حمایت ها برای «معامله قرن» شکست مفتضحانه ای خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه صهیونیستی «معاریو»، «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ در جلب حمایت ها برای معامله قرن، شکست مفتضحانه‌ای خورده است.

بر اساس این گزارش، این روزنامه ادامه داد: کوشنر نمی‌داند که هرگونه مخالفت با معامله قرن، شکست آن را تضمین خواهد کرد.

روزنامه معاریو پیش‌بینی کرد سفر کوشنر به تل آویو در اواخر ماه جاری نیز ناموفق باشد و مخالفت هرچه بیشتر با معامله قرن را به همراه داشته باشد.

این روزنامه تأکید کرد که در نهایت باز هم زمان رونمایی از طرح معامله قرن به تعویق بیفتد.

کد مطلب 4752867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها