به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه صهیونیستی «معاریو»، «جرد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ در جلب حمایت ها برای معامله قرن، شکست مفتضحانه‌ای خورده است.

بر اساس این گزارش، این روزنامه ادامه داد: کوشنر نمی‌داند که هرگونه مخالفت با معامله قرن، شکست آن را تضمین خواهد کرد.

روزنامه معاریو پیش‌بینی کرد سفر کوشنر به تل آویو در اواخر ماه جاری نیز ناموفق باشد و مخالفت هرچه بیشتر با معامله قرن را به همراه داشته باشد.

این روزنامه تأکید کرد که در نهایت باز هم زمان رونمایی از طرح معامله قرن به تعویق بیفتد.