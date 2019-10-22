۷۵۰۰ کیلوگرم انواع بذر در مراتع استان سمنان کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی سمنان، با بیان اینکه عملیات توزیع بذر برای اجرای طرح‌های بیولوژیکی در سامانه های عرفی مراتع ‏حوضه‌های آبخیز استان آغاز شده است، ابراز کرد: در این راستا هفت هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع بذور مرتعی برای اجرای طرح‌های بیولوژیکی برای اصلاح و توسعه مراتع در سطح مراتع توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این بذرها در ۱۹ ‏حوضه آبخیز و بیش از ۵۰ سامانه عرفی مرتعی توزیع شده است، افزود: این سامانه‌ها میزبان طرح مرتع‌داری هستند.

اجرای عملیات اصلاحی و احیایی

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه باریجه، سکاله، اسپرس، یونجه، ماشک، درمنه دشتی و کوهی، سالسولا، بادام کوهی، استیپا، فستوکا و آنغوزه و ... از جمله بذرهایی است که توزیع شده است، ابراز داشت: این بذرها با توجه به اکوسیتم های مرتعی هر منطقه توزیع شده است.

جلالی با بیان اینکه توزیع بذرها، برای حفظ و توسعه پوشش گیاهی در مراتع استان سمنان توزیع شده است، ابراز داشت: این طرح در راستای تامین نهاده‌های مورد نیاز در عملیات اصلاحی و احیایی مراتع به صورت عملیات‌های بذرپاشی، کپه کاری، بذرکاری، ذخیره باران و تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع، اجرا می‌شود.

وی افزود: در سال۹۸ از محل صندوق توسعه ملی با اعتبار یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان عملیات اصلاحی و احیایی در مراتع استان سمنان اجرا می‌شود همچنین از همین محل، ۶۶ دستگاه آبشخوار فلزی ویژه شرب بهداشتی دام در هشت حوزه آبخیز و ۱۹ سامانه مرتعی دارای طرح مرتع‌داری با اعتبار ۳۳۰ میلیون ریال نصب خواهد شد.