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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

معاون اداره کل منابع طبیعی استان سمنان:

۷۵۰۰ کیلوگرم انواع بذر در مراتع استان سمنان کشت شد

۷۵۰۰ کیلوگرم انواع بذر در مراتع استان سمنان کشت شد

سمنان - معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: هفت هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع بذر در بیش از ۵۰ سامانه عرفی میزبان طرح مرتعداری استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی منابع طبیعی سمنان، با بیان اینکه عملیات توزیع بذر برای اجرای طرح‌های بیولوژیکی در سامانه های عرفی مراتع ‏حوضه‌های آبخیز استان آغاز شده است، ابراز کرد: در این راستا هفت هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع بذور مرتعی برای اجرای طرح‌های بیولوژیکی برای اصلاح و توسعه مراتع در سطح مراتع توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این بذرها در ۱۹ ‏حوضه آبخیز و بیش از ۵۰ سامانه عرفی مرتعی توزیع شده است، افزود: این سامانه‌ها میزبان طرح مرتع‌داری هستند.

اجرای عملیات اصلاحی و احیایی

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه باریجه، سکاله، اسپرس، یونجه، ماشک، درمنه دشتی و کوهی، سالسولا، بادام کوهی، استیپا، فستوکا و آنغوزه و ...  از جمله بذرهایی است که توزیع شده است، ابراز داشت: این بذرها با توجه به اکوسیتم های مرتعی هر منطقه توزیع شده است. 

جلالی با بیان اینکه توزیع بذرها، برای حفظ و توسعه پوشش گیاهی در مراتع استان سمنان توزیع شده است، ابراز داشت: این طرح در راستای تامین نهاده‌های مورد نیاز در عملیات اصلاحی و احیایی مراتع به صورت عملیات‌های بذرپاشی، کپه کاری، بذرکاری، ذخیره باران و تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع، اجرا می‌شود.

وی افزود: در سال۹۸ از محل صندوق توسعه ملی با اعتبار یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان عملیات اصلاحی و احیایی در مراتع استان سمنان اجرا می‌شود همچنین از همین محل، ۶۶ دستگاه آبشخوار فلزی ویژه شرب بهداشتی دام در هشت حوزه آبخیز و ۱۹ سامانه مرتعی دارای طرح مرتع‌داری با اعتبار  ۳۳۰ میلیون ریال نصب خواهد شد.

کد مطلب 4752938

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