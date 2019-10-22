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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛

طغیان آنفلوانزا در کشور کذب است

طغیان آنفلوانزا در کشور کذب است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، هرگونه طغیان آنفلوانزا در کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، گفت: خبر انتشار یافته در برخی شبکه های اجتماعی مبنی بر طغیان بیماری آنفلوانزا همزمان با ورود زائران اربعین حسینی به کشور غیر واقعی و بی اساس است.

وی افزود: تعداد زیادی از کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه پایش موارد بهداشتی هموطنان زائر و زائران کشورهای دیگر را به انجام رساندند و تاکنون هیچ مورد طغیان بیماری های واگیر دیده نشده است.

گویا از هموطنان خواست اخبار حوزه سلامت را فقط از منابع رسمی و وزارت بهداشت پیگیری کنند.

کد مطلب 4752966
حبیب احسنی پور

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