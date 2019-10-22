طغیان آنفلوانزا در کشور کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا، گفت: خبر انتشار یافته در برخی شبکه های اجتماعی مبنی بر طغیان بیماری آنفلوانزا همزمان با ورود زائران اربعین حسینی به کشور غیر واقعی و بی اساس است.

وی افزود: تعداد زیادی از کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه پایش موارد بهداشتی هموطنان زائر و زائران کشورهای دیگر را به انجام رساندند و تاکنون هیچ مورد طغیان بیماری های واگیر دیده نشده است.

گویا از هموطنان خواست اخبار حوزه سلامت را فقط از منابع رسمی و وزارت بهداشت پیگیری کنند.