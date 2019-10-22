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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۳

معاون فرماندار ویژه مرند:

سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در مبارزه با اعتیاد دارند

سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در مبارزه با اعتیاد دارند

مرند - معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مرند نقش آموزش و پرورش، بهزیستی و سازمان های مردم نهاد را در مبارزه با اعتیاد مهم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیخ پور، امروز در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند، اعتیاد را آسیب جدی و معضل دردناک کشور دانست و ابراز داشت: تنها راه حل این معضل پیشگیری است که باید تمام دستگاههای متولی باید تمام تلاش و جدیت خود را انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مرند با اشاره به معضلات جبران ناپذیر مواد مخدر در جامعه تصریح کرد: اعتیاد علاوه بر اینکه بر جسم فرد معتاد آسیب می زند موجب آسیب های اجتماعی در جامعه می شود که از جمله آن ازهم پاشیدن خانواده ،طلاق ،سرقت و .. است.

وی بر ضرورت افزایش سطح آگاهی افراد جامعه در زمینه خطرات و آسیب های اعتیاد تاکید کرد و افزود: اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد اما می توان با تدبیر، اندیشه و تلاش مستمر، این معضل بزرگ را کنترل کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مرند در ادامه با اشاره به اهمیت کنترل شیوع مواد مخدر از طریق آموزش اذعان داشت: آموزش و شناخت خطرات و آسیب ها، مهمترین اصل در مبارزه با اعتیاد است که در این صورت می توان بسیاری از آسیب های مرتبط به این حوزه را کاهش و از آن پیشگیری کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش، بهزیستی و سازمان های مردم نهاد با آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص عواقب و معضلات اعتیاد، می توانند معضل اعتیاد را در جامعه کاهش و در جهت تحقق جامعه سالم و عاری از اعتیاد حرکت کنند.

شیخ پور در پایان با مهم ارزیابی کردن نقش فضای مجازی در کنترل شیوع مواد مخدر عنوان کردک: باید از ظرفیت فضای مجازی و افکار عمومی در پیشگیری و کنترل و شناخت آسب های اجتماعی و اعتیاد استفاده بهینه شود.

کد مطلب 4753131

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